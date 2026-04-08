#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Затраченное на медосвидетельствование время будут оплачивать в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года во втором чтении приняли законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Кудайберген Бексултанов, этот законопроект был одобрен в первом чтении в Мажилисе 18 марта 2026 года.

"Законопроект направлен на решение конкретных проблем в сфере труда. Главное – защита прав работников и обеспечение справедливости. Теперь время, затраченное на прохождение медицинского освидетельствования, будет оплачиваться. Повышается ответственность местных органов. Ужесточаются требования к трудовым инспекторам. Это не просто изменения. Это конкретный шаг к усилению порядка и ответственности в сфере труда", – считает депутат.

Кроме того:

  • уточняются права технических инспекторов и порядок оплаты их труда;
  • будут заслушиваться отчеты по исполнению региональных соглашений;
  • определяется порядок прохождения сотрудниками скрининга.
"Эти изменения систематизируют сферу труда и усилят защиту прав граждан", – добавил Бексултанов.

Ранее депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "О государственной службе Республики Казахстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
15:54, Сегодня
11:11, 25 февраля 2026
10:32, Сегодня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
16:36, Сегодня
16:29, Сегодня
15:53, Сегодня
15:52, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: