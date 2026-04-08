Затраченное на медосвидетельствование время будут оплачивать в Казахстане
Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года во втором чтении приняли законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.
Как напомнил депутат Кудайберген Бексултанов, этот законопроект был одобрен в первом чтении в Мажилисе 18 марта 2026 года.
"Законопроект направлен на решение конкретных проблем в сфере труда. Главное – защита прав работников и обеспечение справедливости. Теперь время, затраченное на прохождение медицинского освидетельствования, будет оплачиваться. Повышается ответственность местных органов. Ужесточаются требования к трудовым инспекторам. Это не просто изменения. Это конкретный шаг к усилению порядка и ответственности в сфере труда", – считает депутат.
Кроме того:
- уточняются права технических инспекторов и порядок оплаты их труда;
- будут заслушиваться отчеты по исполнению региональных соглашений;
- определяется порядок прохождения сотрудниками скрининга.
"Эти изменения систематизируют сферу труда и усилят защиту прав граждан", – добавил Бексултанов.
Ранее депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "О государственной службе Республики Казахстан".
