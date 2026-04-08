Лицензирование микрофинансовой деятельности: внесены изменения

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в сфере оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила лицензирования микрофинансовой деятельности дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение пяти рабочих дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или расторжения с ними трудового договора (прекращения полномочий). Сведения об изменениях, произошедших в составе руководящих работников направляются по форме, с приложением копий подтверждающих документов.

При отсутствии в копиях подтверждающих документов, даты назначения (избрания), перевода на другую должность, увольнения (прекращения полномочий), датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

Также говорится, что при привлечении руководящего работника организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, к уголовной, административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, уведомляет уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

В свою очередь Квалификационные требования по осуществлению микрофинансовой деятельности дополнены строкой о наличии у руководящего работника услугополучателя необходимого трудового стажа.

Так, для соответствия требованию Закона о микрофинансовой деятельности необходимо наличие трудового стажа для следующих руководящих работников услугополучателя (за исключением кредитного товарищества и ломбарда):

руководителя исполнительного органа, руководителя наблюдательного совета (при наличии), руководителя совета директоров (при наличии) микрофинансовой организации – не менее трех лет , в том числе не менее одного года на руководящей должности;

, в том числе на руководящей должности; членов наблюдательного совета (при наличии), членов совета директоров (при наличии), членов исполнительного органа (коллегиального) – не менее двух лет ;

; главного бухгалтера – не менее двух лет.

Добавлены и другие поправки.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.