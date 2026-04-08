#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Право

Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущества и персонала

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 8 апреля 2026 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков отметил, что документ подписан в Астане 11 сентября 2024 года.

"Правительство Республики Казахстан и правительство Турецкой Республики подписали данное соглашение с целью определения порядка воздушного транзита военного имущества и персонала государств сторон над территориями Республики Казахстан и Турецкой Республики на условиях взаимного использования воздушного пространства. Соглашением предусматривается выдача разового разрешения и годового номера дипломатического разрешения на воздушный транзит военного имущества и персонала", – добавил спикер.

Для получения разрешений стороны должны направить официальный запрос по дипломатическим каналам.

14 января 2026 года депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу Сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Запретить движения религиозных радикалов требует депутат
15:54, Сегодня
Запретить движения религиозных радикалов требует депутат
Казахстан и Турция договариваются о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство
12:30, 16 сентября 2024
Казахстан и Турция договариваются о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство
Казахстан и Турция договорились упростить и оптимизировать таможенные процедуры
12:07, 24 мая 2023
Казахстан и Турция договорились упростить и оптимизировать таможенные процедуры
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
