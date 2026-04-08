Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущества и персонала

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 8 апреля 2026 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков отметил, что документ подписан в Астане 11 сентября 2024 года. "Правительство Республики Казахстан и правительство Турецкой Республики подписали данное соглашение с целью определения порядка воздушного транзита военного имущества и персонала государств сторон над территориями Республики Казахстан и Турецкой Республики на условиях взаимного использования воздушного пространства. Соглашением предусматривается выдача разового разрешения и годового номера дипломатического разрешения на воздушный транзит военного имущества и персонала", – добавил спикер. Для получения разрешений стороны должны направить официальный запрос по дипломатическим каналам. 14 января 2026 года депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу Сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований.

