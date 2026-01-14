Статус сил и военные перевозки: Мажилис взял в работу поправки к соглашениям ОДКБ

Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании взяли в работу законопроекты о ратификации протоколов к соглашениям ОДКБ по статусу сил коллективной безопасности и перевозкам воинских формирований, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан рассказала, что законопроект предусматривает ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"Соглашение регулирует правовую базу для временного пребывания формирований, сил и средств системы коллективной безопасности на территории сторон, а также определяет их статус. Поправки предусматривают расширение оснований для направления формирований на территории сторон, такие как предотвращение кризисных ситуаций, оказание гуманитарной помощи, а также проведение внезапных проверок. Комитет готов принять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение", – озвучила она.

Говоря о законопроекте о ратификации протокола к соглашению о сотрудничестве государств-членов ОДКБ, мажилисвумен пояснила, что документ регулирует порядок перевозок воинских и иных формирований, их имущества, а также продукции военного назначения. Предлагаемые изменения направлены на совершенствование правовой базы и упрощение организации и обеспечения таких перевозок.

"Кроме того, поправки направлены на повышение уровня оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению. Комитет готов принять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение", – сказала Айгуль Куспан.

Ранее депутаты взяли в работу законопроект о специальном статусе Алатау.