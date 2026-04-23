Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о транзите военного имущества через воздушное пространство

Сенат 23 апреля 2026 года ратифицировал соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что он предусматривает создание правовой базы для беспосадочного пролета военно-транспортных и зафрахтованных гражданских воздушных судов над территориями двух государств, основываясь на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды.

"Среди ключевых положений соглашения – установление механизмов получения разрешений, включая годовой номер дипломатического разрешения (DCN) для военных судов и разовые разрешения для иных полетов. Уполномоченными органами от Республики Казахстан определены Министерство обороны (по вопросам транзита) и Министерство иностранных дел (в сфере выдачи разрешений), от Турецкой Республики – Министерство национальной обороны", – сообщается в заключении.

Отмечается, что полеты осуществляются в соответствии с правилами ИКАО и национальным законодательством на дозвуковых скоростях, при этом дозаправка топливом в воздухе не производится.

"Также предусматриваются финансовые обязательства сторон: плата за аэронавигационное, аэропортовое и наземное обслуживание взимается согласно ставкам, опубликованным в Сборнике аэронавигационной информации (AIP). В случае аварийных посадок стороны обязуются оказывать необходимое содействие, обеспечивать зону безопасности и предоставлять доступ техническим специалистам для проведения ремонтных работ на срок до 30 календарных дней. Соглашение также регулирует вопросы юрисдикции в отношении персонала, требования о компенсации и обязательства по защите секретной информации", – говорится в документе.

Принятие закона имеет стратегическое значение для укрепления военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, позволяя оптимизировать логистические маршруты при перевозке военного имущества и персонала, что способствует развитию партнерства в оборонной сфере.

