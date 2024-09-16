Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Турция договариваются о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство

Кажзахстан и Турция договорились о транзите военного имущества через воздушное пространство, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:30 Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства от 11 сентября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство РК и Турции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение будет определять порядок воздушного транзита военного имущества и персонала сторон над территориями республик на условиях взаимного использования воздушного пространства.

Уполномоченными органами являются:

от правительства Казахстана:

  • Министерство обороны РК – по вопросам транзита военного имущества и персонала;
  • Министерство иностранных дел РК – в сфере выдачи годового номера дипломатического разрешения (DCN), а также разовых разрешений;

от правительства Турции:

  • Министерство национальной обороны Турции.

Документ предусматривает выдачу годового номера дипломатического разрешения (DCN) на следующий календарный год другой стороне. Для этого направляется официальный запрос по дипломатическим каналам до 1 декабря текущего календарного года.

Запрос на получение годового номера дипломатического разрешения на использование воздушного пространства государств сторон является необходимым документом для осуществления транзита в соответствии с процедурами использования воздушного пространства, установленными государствами сторон, и должен содержать следующую информацию:

  1. Общее описание пункта прибытия военного имущества или персонала, которые могут быть перевезены.
  2. Транзитные воздушные коридоры, которыми будет пользоваться воздушное судно.

Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) действует в период с 1 января по 31 декабря календарного года.

Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) применяется для транзита:

  • официальных делегаций;
  • военного имущества и персонала;
  • гуманитарной помощи;
  • обеспечения учений;
  • дипломатических грузов.  

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен сотрудничать с Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и транзита.

Читайте также

Экипажи самолетов будут проверять на употребление психоактивных веществ
Экипажи самолетов будут проверять на употребление психоактивных веществ
В Казахстане запретят охоту с тепловизионными прицелами
В Казахстане запретят охоту с тепловизионными прицелами
Документы, папки, справки, бумаги, дела, нотариус
Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан Турция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа
Стрельба произошла возле Дональда Трампа
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: