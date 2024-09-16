Казахстан и Турция договариваются о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство
Соглашение будет определять порядок воздушного транзита военного имущества и персонала сторон над территориями республик на условиях взаимного использования воздушного пространства.
Уполномоченными органами являются:
от правительства Казахстана:
- Министерство обороны РК – по вопросам транзита военного имущества и персонала;
- Министерство иностранных дел РК – в сфере выдачи годового номера дипломатического разрешения (DCN), а также разовых разрешений;
от правительства Турции:
- Министерство национальной обороны Турции.
Документ предусматривает выдачу годового номера дипломатического разрешения (DCN) на следующий календарный год другой стороне. Для этого направляется официальный запрос по дипломатическим каналам до 1 декабря текущего календарного года.
Запрос на получение годового номера дипломатического разрешения на использование воздушного пространства государств сторон является необходимым документом для осуществления транзита в соответствии с процедурами использования воздушного пространства, установленными государствами сторон, и должен содержать следующую информацию:
- Общее описание пункта прибытия военного имущества или персонала, которые могут быть перевезены.
- Транзитные воздушные коридоры, которыми будет пользоваться воздушное судно.
Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) действует в период с 1 января по 31 декабря календарного года.
Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) применяется для транзита:
- официальных делегаций;
- военного имущества и персонала;
- гуманитарной помощи;
- обеспечения учений;
- дипломатических грузов.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен сотрудничать с Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и транзита.