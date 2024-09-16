Казахстан и Турция договариваются о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство

Принято постановление правительства от 11 сентября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство РК и Турции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение будет определять порядок воздушного транзита военного имущества и персонала сторон над территориями республик на условиях взаимного использования воздушного пространства.

Уполномоченными органами являются:

от правительства Казахстана:

Министерство обороны РК – по вопросам транзита военного имущества и персонала;

Министерство иностранных дел РК – в сфере выдачи годового номера дипломатического разрешения (DCN), а также разовых разрешений;

от правительства Турции:

Министерство национальной обороны Турции.

Документ предусматривает выдачу годового номера дипломатического разрешения (DCN) на следующий календарный год другой стороне. Для этого направляется официальный запрос по дипломатическим каналам до 1 декабря текущего календарного года.

Запрос на получение годового номера дипломатического разрешения на использование воздушного пространства государств сторон является необходимым документом для осуществления транзита в соответствии с процедурами использования воздушного пространства, установленными государствами сторон, и должен содержать следующую информацию:

Общее описание пункта прибытия военного имущества или персонала, которые могут быть перевезены. Транзитные воздушные коридоры, которыми будет пользоваться воздушное судно.

Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) действует в период с 1 января по 31 декабря календарного года.

Годовой номер дипломатического разрешения (DCN) применяется для транзита:

официальных делегаций;

военного имущества и персонала;

гуманитарной помощи;

обеспечения учений;

дипломатических грузов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен сотрудничать с Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и транзита.