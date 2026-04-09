#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Право

Предоставление банками информации об уязвимостях в системе: утверждены правила

Фото: pexels
Постановлением АРРФР утверждены Правила и сроки предоставления банками, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковсковских операций, информации об уязвимостях в информационно-коммуникационной инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок и сроки предоставления банками, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах.

Предусмотрено, что банк, организация предоставляют в уполномоченный орган информацию о следующих выявленных инцидентах информационной безопасности:

  • эксплуатация уязвимостей в прикладном и системном программном обеспечении;
  • несанкционированный доступ в информационную систему;
  • атака "отказ в обслуживании" на информационную систему или сеть передачи данных;
  • заражение сервера вредоносной программой или кодом;
  • совершение несанкционированного перевода денежных средств вследствие нарушения контролей информационной безопасности;
  • нарушение работы банковских систем идентификации и аутентификации клиента;
  • иных инцидентах информационной безопасности, повлекших простои информационных систем более одного часа.

Информация об инцидентах информационной безопасности предоставляется банком или организацией в течение 24 часов с момента выявления инцидента посредством автоматизированной системы уполномоченного органа, предназначенной для обработки информации о событиях и инцидентах информационной безопасности (АСОИ) и интегрированной с системами информационной безопасности или системами банка, организации, осуществляющими в реальном времени сбор и анализ информации о событиях в информационной инфраструктуре или в электронном формате с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

В случае недоступности вышеуказанных систем передача информации об инциденте осуществляется с телефонного номера банка, организации, указанного при регистрации банка, организации в АСОИ, на телефонный номер уполномоченного органа, указанный для связи на интернет ресурсе уполномоченного органа в разделе "Информационная безопасность" с дублированием на бумажном носителе официальным письмом банка, организации.

Банк, организация обеспечивают передачу сведений посредством АСОИ о полученных в том числе от третьих сторон уязвимостях в информационно-коммуникационной инфраструктуре банка, организации, доступных извне периметра защиты, в течение 24 часов с момента их выявления.

Для организаций, входящих в структуру Национального банка, и юридических лиц, 50% и более голосующих акций которых принадлежат Национальному банку, допускается передача сведений об уязвимостях посредством цифровых систем Нацбанка, интегрированных с АСОИ.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: