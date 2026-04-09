Как будут предоставлять жилье или компенсацию собственникам объектов, попавших под реновацию
Предоставление уполномоченной компанией временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, состоит из следующих этапов:
- уполномоченная компания и дольщик в рамках реновации не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты переселения заключают соглашение о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества;
- уполномоченная компания направляет дольщику в рамках реновации письменное уведомление о дате переселения не менее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты переселения, указанной в соглашении о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат.
Уведомление о переселении содержит следующие сведения:
- дата и номер уведомления о переселения;
- основание переселения (номер и дата договора о долевом участии в рамках реновации и соглашения о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат);
- выбор меры (временное жилье / компенсационные выплаты);
- сроки освобождения временного жилья;
- перечень предоставляемых условий;
- порядок обратной связи.
Предусмотрено, что уполномоченная компания осуществляет подготовку проекта соглашения о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат и направляет дольщику в рамках реновации для согласования.
Дольщик в рамках реновации рассматривает проект соглашения о предоставления временного жилья или компенсационных выплат в течение 10 календарных дней. В случае, если проект соглашения требует корректировок, уполномоченная компания и дольщик в рамках реновации проводят согласительные встречи.
Указывается, что временное жилье предоставляется согласно акту приема-передачи, подписанному уполномоченной компанией и дольщиком в рамках реновации.
Коммунальные услуги и расходы на переезд оплачиваются исходя из условий заключенного соглашения.
Компенсационные выплаты собственникам объекта реновации или недвижимого имущества предоставляются в соответствии с соглашением и рассчитываются из совокупности расходов на аренду жилого помещения и переезд.
Выплата производится ежемесячно или единовременно по соглашению сторон.
Размер компенсационных выплат подлежит изменению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уполномоченной компанией обязательств по завершении строительства жилья и вследствие нарушение срока приемки в эксплуатацию жилья.
При этом допускается перенос срока приема в эксплуатацию многоквартирного жилого дома не более чем на пять месяцев от срока, указанного в проектно-сметной документации объекта строительства.
Для организации долевого участия в жилищном строительстве в рамках реновации способом получения гарантии Единого оператора уполномоченная компания имеет деньги, планируемые для расходования в сумме, эквивалентной стоимости жилища, которое будет передано собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, но не менее 30% от заявленной проектной стоимости, а также на предоставление временного жилья собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, с учетом продления срока строительства.
Сроки предоставления временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, определяются в установленные договором о долевом участии в рамках реновации сроки завершения строительства многоквартирного жилого дома и приемку его в эксплуатацию, а также передачу дольщику в рамках реновации его доли в многоквартирном жилом доме.
Продление сроков фиксируется письменно, сроки продления объекта строительства многоквартирного жилого дома, указанные в договоре о долевом участии в рамках реновации, являются основанием для продления сроков предоставления временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации.
Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.