Право

Как будут предоставлять жилье или компенсацию собственникам объектов, попавших под реновацию

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:43 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 26 марта 2026 года утвердил Правила предоставления уполномоченной компанией временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, сообщает Zakon.kz.

Предоставление уполномоченной компанией временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, состоит из следующих этапов:

  • уполномоченная компания и дольщик в рамках реновации не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты переселения заключают соглашение о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества;
  • уполномоченная компания направляет дольщику в рамках реновации письменное уведомление о дате переселения не менее чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты переселения, указанной в соглашении о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат.

Уведомление о переселении содержит следующие сведения:

  • дата и номер уведомления о переселения;
  • основание переселения (номер и дата договора о долевом участии в рамках реновации и соглашения о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат);
  • выбор меры (временное жилье / компенсационные выплаты);
  • сроки освобождения временного жилья;
  • перечень предоставляемых условий;
  • порядок обратной связи.

Предусмотрено, что уполномоченная компания осуществляет подготовку проекта соглашения о предоставлении временного жилья или компенсационных выплат и направляет дольщику в рамках реновации для согласования.

Дольщик в рамках реновации рассматривает проект соглашения о предоставления временного жилья или компенсационных выплат в течение 10 календарных дней. В случае, если проект соглашения требует корректировок, уполномоченная компания и дольщик в рамках реновации проводят согласительные встречи.

Указывается, что временное жилье предоставляется согласно акту приема-передачи, подписанному уполномоченной компанией и дольщиком в рамках реновации.

Коммунальные услуги и расходы на переезд оплачиваются исходя из условий заключенного соглашения.

Компенсационные выплаты собственникам объекта реновации или недвижимого имущества предоставляются в соответствии с соглашением и рассчитываются из совокупности расходов на аренду жилого помещения и переезд.

Выплата производится ежемесячно или единовременно по соглашению сторон.

Размер компенсационных выплат подлежит изменению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уполномоченной компанией обязательств по завершении строительства жилья и вследствие нарушение срока приемки в эксплуатацию жилья.

При этом допускается перенос срока приема в эксплуатацию многоквартирного жилого дома не более чем на пять месяцев от срока, указанного в проектно-сметной документации объекта строительства.

Для организации долевого участия в жилищном строительстве в рамках реновации способом получения гарантии Единого оператора уполномоченная компания имеет деньги, планируемые для расходования в сумме, эквивалентной стоимости жилища, которое будет передано собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, но не менее 30% от заявленной проектной стоимости, а также на предоставление временного жилья собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, с учетом продления срока строительства.

Сроки предоставления временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации, определяются в установленные договором о долевом участии в рамках реновации сроки завершения строительства многоквартирного жилого дома и приемку его в эксплуатацию, а также передачу дольщику в рамках реновации его доли в многоквартирном жилом доме.

Продление сроков фиксируется письменно, сроки продления объекта строительства многоквартирного жилого дома, указанные в договоре о долевом участии в рамках реновации, являются основанием для продления сроков предоставления временного жилья или компенсационных выплат собственникам объекта реновации или недвижимого имущества, входящего в объект реновации.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

