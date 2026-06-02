Государственный реестр объектов незавершенного строительства создают в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 26 мая 2026 года утвердил Правила формирования и ведения государственного реестра объектов незавершенного строительства, состав включаемых в него сведений, порядок предоставления таких сведений, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие:

объект незавершенного строительства – строительный объект, не принятый в эксплуатацию в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Объектами незавершенного строительства, включаемыми в государственный реестр объектов незавершенного строительства, признаются объекты строительство и реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет бюджетных средств и не завершены по основаниям предусмотренным в пункте 1 статьи 141 Кодекса.

Согласно данной норме, основаниями для включения в реестр являются:

срок действия разрешения на строительство истек;

со дня отказа в регистрации акта ввода в эксплуатацию строительного объекта прошло более 12 месяцев (при условии, что основания для отказа в регистрации акта ввода в эксплуатацию не устранены);

истек срок действия договора аренды земельного участка, на котором расположен строительный объект, строительство, реконструкция которого не завершены, или договора безвозмездного пользования таким земельным участком, заключенного с подрядчиком (генеральным подрядчиком), при отсутствии оснований, предусмотренных гражданским, земельным законодательством РК, для приобретения прав на такой земельный участок в целях завершения строительства, реконструкции строительного объекта;

строительство, реконструкция строительного объекта не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством РК являющиеся в соответствии с настоящим Кодексом основанием для отказа в регистрации акта ввода в эксплуатацию строительного объекта;

в соответствии с бюджетным законодательством бюджетные средства не предусмотрены на завершение строительства и реконструкции строительного объекта, строительство и реконструкция которого не завершены, в течение трех лет, начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства и реконструкции за счет бюджетных средств, при условии, что такие строительство и реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования;

в отношении строительного объекта, строительство, реконструкция которого не завершены, и (или) земельного участка, на котором расположен такой строительный объект, наложен арест, запрет совершать определенные действия и (или) избрана мера пресечения в виде залога;

имеются судебные акты, вступившие в законную силу, в том числе о признании строительного объекта самовольной постройкой.

Государственный реестр объектов незавершенного строительства ведется по утвержденной форме:

уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства по объектам, строительство и реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств республиканского бюджета (Объекты республиканского значения);

местным исполнительным органом, по объектам строительство и реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств местного бюджета (Объекты местного значения).

Сведения об объектах республиканского значения формируются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы и передаются в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства ежеквартально до 10 числа после последнего месяца квартала.

В свою очередь, сведения об объектах местного значения формируются местными исполнительными органами районов, городов областного значения и передаются в местный исполнительный орган областей ежеквартально до 5 числа после последнего месяца квартала.

Ведение государственного реестра включает в себя:

внесение сведений об объектах незавершенного строительства;

обновление сведений об объектах незавершенного строительства.

Информация, содержащаяся в государственном реестре объектов незавершенного строительства, размещается на портале и цифровых системах для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Приказ вводится в действие с 1 июля.

