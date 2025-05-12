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Право

Предоставлять жилье в аренду с выкупом по госпрограмме теперь будут по-новому

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом Минюста и МЦРИАП запущен пилотный проект по оказанию госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" посредством реинжиниринга предоставления АО "Казахстанская Жилищная Компания» жилья в аренду с выкупом", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" посредством реинжиниринга предоставления АО "Казахстанская Жилищная Компания" (КЖК) жилья в аренду с выкупом", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм осуществления пилотного проекта, который определяет получение госуслуг в рамках государственной программы жилищного строительства по предоставлению жилья в аренду с выкупом и государственной регистрации аренды с применением блокчейн при взаимодействии информационных систем организаций с информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости".

Арендное жилье с выкупом предоставляется на основании соглашений о сотрудничестве/меморандумов, заключенных между КЖК и местными исполнительными органами, государственными и негосударственными юридическими лицами, следующим категориям физических лиц, нуждающимся в жилье:

  • граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения;
  • работники бюджетных организаций, осуществляющие трудовую деятельность в государственных учреждениях и казенных предприятиях;
  • работники градообразующего юридического лица, включенного в Перечень градообразующих лиц.

КЖК загружает в портал список услугополучателей в течение двух рабочих дней со дня предоставления данного списка местным исполнительным органом.

Портал формирует учетные записи согласно утвержденному списку и оповещает услугополучателей посредством SМS-уведомлений о необходимости подачи заявления и документов в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления.

Услугополучатель на портале формирует электронное заявление, заявку на получение согласия на сбор, обработку персональных данных посредством сервиса КДП, с подтверждением о прочтении формы согласия.

Заполнение заявления осуществляется с прикреплением следующих копий документов:

  • справки с места работы с указанием должности, стажа работы услугополучателя;
  • справки о заработной плате с места работы услугополучателя за последние 6 и более месяцев;
  • свидетельства о заключении брака, расторжении брака, смерти супруга/супруги (при наличии супруги/супруга);
  • нотариального заявления об отсутствии брачно-семейных отношений;
  • свидетельства о рождении детей (при наличии детей) заявителя;
  • справки об отсутствии недвижимости у заявителя и членов его семьи (при наличии супруги/супруга и детей) по Казахстану за последние 5 лет.

В случае недостаточности платежеспособности услугополучатель привлекает гаранта.

Гарант выполняет требования, предусмотренные алгоритмом, с подписанием заявки с ЭЦП.

Срок оказания услуги – в течение 15 календарных дней с момента поступления электронного заявления на рассмотрение в КЖК.

КЖК в ходе рассмотрения заявки на портале осуществляет:

  • проверку гражданской состоятельности услугополучателя/гарантов, кредитной истории, достоверности данных, указанных услугополучателем в анкете-заявлении, факта привлечения услугополучателя в судебные разбирательства;
  • оценку финансовой устойчивости (платежеспособности), состоятельности и добросовестности услугополучателя/гарантов (при наличии), чтобы максимально снизить риски невозврата заемных средств, то есть его способности своевременно оплачивать арендные платежи на основе анализа его доходов и расходов, анализ кредитной истории услугополучателя, определяющий его возможность выполнять принимаемые финансовые обязательства;
  • проверку услугополучателя на соответствие нормам закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" или аффилированного лица;
  • проверку на предмет включения услугополучателя в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

При соответствии требованиям алгоритма заявитель через личный кабинет на портале получает предварительные графики по платежам и налогам для ознакомления и подписывает договор аренды жилья с выкупом с помощью ЭЦП.

При наличии гаранта договор аренды жилья с выкупом также направляется в личный кабинет гаранта на портале для подписания с ЭЦП.

После подписания договора услугополучателем, гарантами (при наличии) договор подписывается КЖК с ЭЦП. Легитимность подписанного договора аренды жилья с выкупом можно проверить посредством сервиса ezsigner.kz/.

Организациям, участвующим в пилотном проекте, предоставляющим информационные системы для предоставления государственных услуг, предписано:

  • обеспечить подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным посредством подачи заявки в Smart Bridge;
  • при оказании услуг в рамках пилотного проекта обеспечить получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество. 

Приказ действует в течение 12 месяцев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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