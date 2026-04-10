Обновлены правила исчисления ставок вознаграждения по займам и вкладам

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года утверждены Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

при распространении информации, в том числе посредством публикации, рекламы, о величинах (размерах) вознаграждения по займам или вкладам;

в договоре, в соответствии с которым услуги предоставляются клиенту;

в личном кабинете клиента на интернет-ресурсе, в мобильном приложении банков (за исключением исламских банков), филиалов банков – нерезидентов РК и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций при оказании ими электронных банковских услуг.

В договоре размер годовой эффективной ставки вознаграждения указывается в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Если общие условия отражаются в договоре в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

При предоставлении займов физическим лицам обеспечивается размещение средства автоматизированного расчета (калькулятора) годовой эффективной ставки вознаграждения, предназначенного для расчета клиентами годовой эффективной ставки вознаграждения с учетом всех платежей, связанных с услугой, и отображения ее итогового значения.

Расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится:

на дату заключения договора;

по устному или письменному требованию клиента;

в случае внесения изменений или дополнений в договор, которые влекут изменение суммы (размера) денежных обязательств клиента или банка либо сроков их исполнения;

в случае осуществления клиентом в период обслуживания займа платежа, и не включенного в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения на дату заключения договора.

Клиент уведомляется об изменении размера годовой эффективной ставки вознаграждения в порядке, предусмотренном договором.

В случае внесения изменений или дополнений в договор банковского займа, которые влекут изменение суммы (размера) денежных обязательств клиента или срока их уплаты, включая изменение ставки вознаграждения в случаях, предусмотренных Законом о банках или договором банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения по выданному займу рассчитывается банками на основании остатка основного долга, оставшегося срока кредитования на дату, с которой изменяются условия займа, комиссий, подлежащих оплате клиентом, и указывается в дополнительном соглашении к договору банковского займа.

По требованию клиента расчет уточненного значения годовой эффективной ставки вознаграждения по займу производится банками по выбору клиента до конца срока действия договора банковского займа с учетом всех платежей, произведенных клиентом с начала срока действия договора, либо на основании оставшегося срока кредитования и остатка основного долга и доводится до него в письменной форме способом, предусмотренным договором банковского займа.

При уступке прав (требований) по договору расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится лицом, которому уступлены права (требования) по договору.

Также говорится, что информация о величинах вознаграждения по услугам, доводимая до клиентов в любой форме и любым способом при предоставлении, распространении, раскрытии, рекламе услуг, в том числе при устном консультировании клиента, использовании средств массовой информации, объектов наружной (визуальной) рекламы, интернет-ресурсов, должны содержать сведения о годовой эффективной ставке вознаграждения.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу включаются платежи клиента по основному долгу и вознаграждению, а также комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому клиенту – юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа, а также следующие платежи клиента в пользу третьих лиц:

платежи клиента в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы займа, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении займа, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) займа либо вытекает из условий займа, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства клиента;

платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за проведение оценки передаваемого в залог имущества;

платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банками и организациям, осуществляющими отдельные виды банковских операций по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банкам, приему платежей и переводов от клиентов в счет погашения займов;

комиссии и платежи клиента в пользу банка или иных организаций в рамках договора банковского счета или договора банковского обслуживания, связанные с получением или обслуживанием займа.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу не включаются:

платежи клиента в пользу третьих лиц;

платежи клиента, связанные с несоблюдением им условий договора банковского займа, включая неустойку и иные виды штрафных санкций, в том числе за превышение лимита овердрафта, установленного клиенту.

По займу, выданному с использованием кредитной карточки, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения, помимо платежей и комиссий, также не включаются:

комиссия за осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета (валюты предоставленного займа);

комиссия за выпуск и обслуживание кредитной карточки, в том числе за приостановление (возобновление) операций по кредитной карточке;

комиссия за получение суммы займа наличными деньгами с использованием банкоматов.

В случае зависимости ставки вознаграждения по займу от базовых показателей (уровень инфляции, базовая ставка Национального банка Республики Казахстан, ставка SOFR, курс иностранной валюты и другие) банк использует значение базового показателя на дату исчисления годовой эффективной ставки вознаграждения.

При предоставлении кредитной линии посредством заключения соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в соглашении о предоставлении (открытии) кредитной линии и в каждом договоре, заключенном в рамках данного соглашения, исходя из установленных в них условий.

При расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу учитываются следующие условия:

если соглашением об открытии кредитной линии или договором банковского займа предусмотрено право получения займа клиентом в размерах и сроки в зависимости от его решения, расчет годовой эффективной ставки вознаграждения осуществляется исходя из того, что заем предоставлен в момент заключения соглашения об открытии кредитной линии или договора банковского займа на максимально возможную сумму, предусмотренную соглашением об открытии кредитной линии или договором банковского займа;

если соглашением об открытии кредитной линии или договором банковского займа в зависимости от условий предусмотрены различные ставки вознаграждения и комиссий, в расчете годовой эффективной ставки вознаграждения используются максимальные ставки вознаграждения и комиссии;

если в соглашении об открытии кредитной линии или договоре банковского займа оговаривается несколько возможных дат погашения займа при отсутствии других указаний, расчет годовой эффективной ставки вознаграждения осуществляется исходя из того, что заем погашается в самые ранние из указанных сроков;

если отсутствует график погашения займа и в условиях соглашения об открытии кредитной линии или договора банковского займа не определен срок займа, даты и суммы погашений, расчет годовой эффективной ставки вознаграждения осуществляется исходя из того, что заем предоставлен на максимально возможную сумму займа (лимит), сроком на год со дня заключения соглашения об открытии кредитной линии или договора банковского займа с погашением займа двенадцатью равномерными платежами (возврат основной суммы долга, уплата вознаграждения по займу и иные платежи, определенные условиями соглашения об открытии кредитной линии или договора банковского займа), за исключением случаев, когда соглашением об открытии кредитной линии или договором банковского займа предусмотрен минимальный ежемесячный (регулярный) платеж.

Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

При этом утрачивает силу ряд документов в части установления ставок вознаграждения.