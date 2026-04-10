Присвоение адреса объектам недвижимости: внесены изменения

Министр промышленности и строительства своим приказом внес изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости" оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения физическим лицам или их опекунам, юридическим лицам.

В рамках государственной услуги осуществляется присвоение/ упразднение постоянных адресов объектов недвижимости. Она оказывается бесплатно.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.), документ, подтверждающий установление опеки, решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о правоустанавливающих документах на недвижимое имущество в информационных системах государственных органов услугополучателю необходимо обратиться в регистрирующий орган для регистрации прав на недвижимое имущество.

Срок оказания госуслуги либо мотивированного отказа:

для столицы, городов республиканского и областного значения – три рабочих дня ;

; для районов – пять рабочих дней.

Услугодатель отказывает в оказании госуслуги по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами, Правилами адресации объектов недвижимости на территории РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При наличии оснований указанный услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя в "личный кабинет" портала направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

С 12 июля 2026 года действует норма о том, что:

Для присвоения или упразднения адреса объекта недвижимости ответственный исполнитель услугодателя осуществляет выезд по месту нахождения объекта, удостоверяет наличие или отсутствие объекта путем фотофиксации и составления акта осмотра, готовит приказ о присвоении или упразднении адреса объекта недвижимости, осуществляет внесение данных в ЦС "Адресный регистр".

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.