Утверждены сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки

Министр науки и высшего образования приказом от 2 апреля 2026 года утвердил сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса и списка ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Утверждены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2026 году:

прием документов: с 16 марта по 30 октября 2026 года ;

; проведение конкурса: с 13 апреля по 31 декабря 2026 года;

В список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров или организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, включено 438 учебных заведений.

В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований, вошли 174 заведения.

Приказ вводится в действие с 9 апреля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2026 года.