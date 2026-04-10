Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 20:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Заключать договоры ГПХ вместо трудовых запретили в Казахстане: Токаев подписал закон, усиливающий защиту трудовых прав работников.
  • Новые Правила осуществления валютных операций утвердил Нацбанк. Также приняты правила мониторинга валютных операций.
  • В Казахстане будут действовать новые правила получения разрешения на открытие банков и выдачи банковской лицензии.
  • Приняты Правила исчисления плавающей ставки вознаграждения по договору банковского займа с физическим лицом.
  • Порог 50 000 долларов для покупки безналичной иностранной валюты установил Нацбанк.
  • Переутверждены правила обмена сведениями о солдатах-срочниках и их кредитах.
  • Критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта определили в Казахстане.
  • Как будет предоставляться временное жилье или компенсационная выплата собственникам объекта реновации.
  • С 1 июля 2026 года начнут действовать новые Правила возмещения вреда пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера.
  • Правительство расширило функции Минюста.
  • Для ряда строительных объектов с 1 июля 2026 года поэтапно вводится обязательное применение технологии информационного моделирования.
  • Нормативы численности административно-управленческого персонала установлены для организаций, подведомственных государству.
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:13, 06 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 13 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Последние
Популярные
Читайте также
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
20:05, Сегодня
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
19:35, Сегодня
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
Почему выступление женской сборной Казахстана по борьбе на чемпионате Азии - это провал
19:13, Сегодня
Почему выступление женской сборной Казахстана по борьбе на чемпионате Азии - это провал
В Казахстане планируется открытие Академии борьбы с признанием UWW
19:02, Сегодня
В Казахстане планируется открытие Академии борьбы с признанием UWW
