Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Заключать договоры ГПХ вместо трудовых запретили в Казахстане: Токаев подписал закон, усиливающий защиту трудовых прав работников.
- Новые Правила осуществления валютных операций утвердил Нацбанк. Также приняты правила мониторинга валютных операций.
- В Казахстане будут действовать новые правила получения разрешения на открытие банков и выдачи банковской лицензии.
- Приняты Правила исчисления плавающей ставки вознаграждения по договору банковского займа с физическим лицом.
- Порог 50 000 долларов для покупки безналичной иностранной валюты установил Нацбанк.
- Переутверждены правила обмена сведениями о солдатах-срочниках и их кредитах.
- Критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта определили в Казахстане.
- Как будет предоставляться временное жилье или компенсационная выплата собственникам объекта реновации.
- С 1 июля 2026 года начнут действовать новые Правила возмещения вреда пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера.
- Правительство расширило функции Минюста.
- Для ряда строительных объектов с 1 июля 2026 года поэтапно вводится обязательное применение технологии информационного моделирования.
- Нормативы численности административно-управленческого персонала установлены для организаций, подведомственных государству.
