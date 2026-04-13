Как в РК будут реализовывать план госмониторинга по пищевой безопасности

Министр сельского хозяйства подписал от 30 марта 2026 года приказ о некоторых вопросах государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждено Положение по разработке и реализации Плана государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности.

Так, говорится, планирование государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности осуществляется на основании:

данных мониторинга по обеспечению пищевой безопасности на соответствующей административно-территориальной единицы за последние три года ;

; данных о несоответствиях продукции животного происхождения, выявленных на объектах производства, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения;

данных по результатам проведенного профилактического контроля с посещением и без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора;

данных о несоответствиях пищевой продукции, выявленных на объектах производства, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения в соседних административно-территориальных единицах, а также в сопредельных государствах;

данных о количестве действующих промышленных предприятий, их территориального распределения, а также объемов и структуры эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду;

официальной статистической информации за предыдущий год (забитый в хозяйствах и/или реализованный на убой животных; вылов рыбы и других видов водных животных; средний живой вес одной головы животных; производство молока; яиц; меда);

официальной статистической информации за предыдущий год по ввозимой продукции животного происхождения (импорт);

данных по ввезенным из государств – членов Евразийского экономического союза и третьих стран (не являются государствами – членами Евразийского экономического союза) продукции животного происхождения на соответствующей административно-территориальной единицы за предыдущий год.

На уровне районов, городов областного значения предложение в проект Плана государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности на предстоящие планируемые три года составляется территориальными подразделениями районов, городов областного значения ведомства уполномоченного органа в области ветеринарии c указанием вида продукции животного происхождения и количества отбора проб продукции животного происхождения с разделением их по происхождению на отечественное и импортное (ввезенное на территорию РК) и до 15 января текущего года направляет для свода в территориальное подразделение области, города республиканского значения, столицы.

Территориальное подразделение направляет для свода в ведомство до 1 февраля текущего года проекты Планов областей, городов республиканского значения, столицы на предстоящие планируемые три года с указанием вида продукции животного происхождения и количества отбора проб продукции животного происхождения с разделением их по происхождению на отечественное и импортное.

Территориальные подразделения районов и городов на предстоящие планируемые три года формируют уточненный проект Плана на предстоящий планируемый год с указанием вида продукции животного происхождения и количества отбора проб продукции животного происхождения с разделением их по происхождению на отечественное и импортное и в срок с 1 по 10 ноября текущего года направляет для свода в территориальное подразделение области, города республиканского значения, столицы.

Также предусмотрено, что территориальные подразделения области, города республиканского значения, столицы в срок с 10 по 20 ноября текущего года составляют сводный проекты Планов на предстоящий планируемый год с указанием вида продукции животного происхождения и количества отбора проб продукции животного происхождения с разделением их по происхождению на отечественное и импортное и направляют их в ведомство.

Ведомство не позднее 10 декабря текущего года на основании сводных проектов Планов, представленных территориальными подразделениями, утверждает и в течение двух календарных дней со дня подписания направляет в территориальные подразделения областей, городов республиканского значения, столицы План государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности для организации и обеспечения его выполнения на предстоящий планируемый год.

В Плане указываются наименование области, городов республиканского значения, вид продукции животного происхождения и количество отбора проб продукции животного происхождения с разделением их по происхождению на отечественное и импортное (ввезенное на территорию РК), показатели пищевой безопасности на которые планируются проведение мониторинговых исследований по обеспечению пищевой безопасности.

В Плане в зависимости от вида продукции животного происхождения предусматриваются следующие показатели пищевой безопасности, на которые планируются проведение мониторинговых исследований по обеспечению пищевой безопасности:

микробиологические, паразитологические, радиологические показатели, определение остаточного количества загрязняющих веществ, определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (соли тяжелых металлов), определение количества предельно-допустимых концентрации диоксинов, определение остаточных количеств ветеринарных препаратов;

показатели пищевой безопасности, предусмотренные техническими регламентами Евразийского экономического союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции", "О безопасности рыбы и рыбной продукции", "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".

На основании утвержденного Плана территориальные подразделения областей, городов республиканского значения, столицы не позднее 20 декабря текущего года утверждают План в разрезе соответствующих административно-территориальных единиц и в течение двух календарных дней со дня его утверждения направляют их в территориальные подразделения районов и городов областного значения для организации и проведения государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности.

Внесение изменений и дополнений в План допускается в период его выполнения.

Изменения и дополнения в План допускается не реже одного раза в полугодие и не менее чем за 15 календарных дней до месяца проведения мониторинговых исследований. При внесении изменений и дополнений учитываются сведения на соответствующей административно-территориальной единице.

Приказ вводится в действие с 11 апреля 2026 года.