Право

В Казахстане ввели запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Фото: primeminister.kz
Принят совместный приказ министра сельского хозяйства и министра финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Совместный приказ вводится в действие с 12 апреля 2026 года.

Ограничение, инициированное Минсельхозом и Минфином, направлено на сохранение репродуктивного стада и исключение экспорта коров и овец.

Ранее в Казахстане аналогичные запреты вводились регулярно, последний раз продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец 11 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
12:24, 10 октября 2025
В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
14:38, 13 марта 2025
Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья еще на полгода
12:10, 31 июля 2024
Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья еще на полгода
Читайте также
Экс-претендент на титул в UFC может покинуть лигу после жестокого нокаута
10:06, Сегодня
Экс-претендент на титул в UFC может покинуть лигу после жестокого нокаута
Первую ракетку турнира в Штутгарте из Казахстана дождались на корте
09:45, Сегодня
Первую ракетку турнира в Штутгарте из Казахстана дождались на корте
"Установилось троевластие": в России высказались о пятом туре КПЛ
09:20, Сегодня
"Установилось троевластие": в России высказались о пятом туре КПЛ
Какое место занимает Казахстан после битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
08:37, Сегодня
Какое место занимает Казахстан после битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
