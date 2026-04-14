В Казахстане ввели запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Принят совместный приказ министра сельского хозяйства и министра финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Совместный приказ вводится в действие с 12 апреля 2026 года.

Ограничение, инициированное Минсельхозом и Минфином, направлено на сохранение репродуктивного стада и исключение экспорта коров и овец.

Ранее в Казахстане аналогичные запреты вводились регулярно, последний раз продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец 11 октября 2025 года.