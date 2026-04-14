Право

Больше гектара земли изымут в Алматы у ТОО для строительства инновационного центра

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 14:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято постановление акимата города Алматы от 13 апреля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "Адам" площадью 1,2581 га, расположенного западнее улицы Жансугурова, севернее канала имени Д. Кунаева в Жетысуском районе города Алматы, для строительства инновационного творческого центра", – говорится в документе.

КГУ "Управление земельных отношений предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы".

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
15:10, 14 июля 2025
Еще 21 участок принудительно изымут в Алматы для строительства дороги
14:43, 19 сентября 2025
В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог
15:49, 08 сентября 2025
