Больше гектара земли изымут в Алматы у ТОО для строительства инновационного центра
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято постановление акимата города Алматы от 13 апреля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.
"Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "Адам" площадью 1,2581 га, расположенного западнее улицы Жансугурова, севернее канала имени Д. Кунаева в Жетысуском районе города Алматы, для строительства инновационного творческого центра", – говорится в документе.
КГУ "Управление земельных отношений предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы".
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript