#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Право

Изменились правила составления землеустроительного проекта земельных участков

Фото: freepik
Министр сельского хозяйства приказом от 3 апреля 2026 года внес поправки в Правила составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков, сообщает Zakon.kz.

В частности, понятие информационная система заменено на:

  • цифровая система единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН) – цифровая система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Техническая часть землеустроительного проекта при согласовании проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН включает:

  • акт сверки ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением плана проектируемого земельного участка и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка по формам согласно приложениям 1 и 2 к Акту сверки ведомости координат проектируемого земельного участка.

При согласовании проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, в том числе железными, автомобильными дорогами, наземными, надземными и подземными трубопроводами с полосами отвода, опорами воздушных линий электропередачи, наземными сооружениями кабельных линий электропередачи графическим данным ЦС ЕГКН:

  • акт сверки ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением плана проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, с указанием площади полигона линейного объекта.

При несоответствии месторасположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН (при наличии наложений земельного участка на другие смежные земельные участки, несоответствии месторасположения, площади, меры линий и координат земельного участка по представленным данным):

  • акт о несоответствии ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением схемы несоответствия (наложения) границ проектируемого земельного участка графическим данным цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка.

При несоответствии месторасположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН, занятого линейными объектами, в том числе железными, автомобильными дорогами, наземными, надземными и подземными трубопроводами с полосами отвода, опорами воздушных линий электропередачи, наземными сооружениями кабельных линий электропередачи (при наличии наложений земельного участка на другие смежные земельные участки, несоответствии месторасположения, площади, меры линий и координат земельного участка по представленным данным):

  • акт о несоответствии ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением схемы несоответствия (наложения) границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, графическим данным цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, с указанием площади полигона линейного объекта.

Также говорится, что для проведения сверки на соответствие местоположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН разработчик проекта обращается в Государственную корпорацию по месту нахождения земельного участка в соответствии с правилами оказания государственной услуги "Согласование проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной цифровой системы государственного земельного кадастра".

При расположении проектируемого земельного участка в границах установленных зон с особыми условиями пользования землей при проведении сверки составляется схема наложения границ проектируемого земельного участка и границ зон с особыми условиями пользования землей при наличии их границ в ЦС ЕГКН.

Землеустроительный проект изготавливается в двух экземплярах, прошивается и пронумеровывается разработчиком. Один экземпляр передается структурному подразделению Государственной корпорации в целях обеспечения достоверности сведений, включаемых в земельно-кадастровую документацию.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр утвердили в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: