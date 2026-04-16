Изменились правила составления землеустроительного проекта земельных участков

Министр сельского хозяйства приказом от 3 апреля 2026 года внес поправки в Правила составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков, сообщает Zakon.kz.

В частности, понятие информационная система заменено на:

цифровая система единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН) – цифровая система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Техническая часть землеустроительного проекта при согласовании проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН включает:

акт сверки ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением плана проектируемого земельного участка и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка по формам согласно приложениям 1 и 2 к Акту сверки ведомости координат проектируемого земельного участка.

При согласовании проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, в том числе железными, автомобильными дорогами, наземными, надземными и подземными трубопроводами с полосами отвода, опорами воздушных линий электропередачи, наземными сооружениями кабельных линий электропередачи графическим данным ЦС ЕГКН:

акт сверки ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением плана проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, с указанием площади полигона линейного объекта.

При несоответствии месторасположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН (при наличии наложений земельного участка на другие смежные земельные участки, несоответствии месторасположения, площади, меры линий и координат земельного участка по представленным данным):

акт о несоответствии ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением схемы несоответствия (наложения) границ проектируемого земельного участка графическим данным цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка.

При несоответствии месторасположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН, занятого линейными объектами, в том числе железными, автомобильными дорогами, наземными, надземными и подземными трубопроводами с полосами отвода, опорами воздушных линий электропередачи, наземными сооружениями кабельных линий электропередачи (при наличии наложений земельного участка на другие смежные земельные участки, несоответствии месторасположения, площади, меры линий и координат земельного участка по представленным данным):

акт о несоответствии ведомости координат проектируемого земельного участка, с приложением схемы несоответствия (наложения) границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, графическим данным цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости и сводной ведомости координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка, занятого линейными объектами, с указанием площади полигона линейного объекта.

Также говорится, что для проведения сверки на соответствие местоположения проектируемого земельного участка графическим данным ЦС ЕГКН разработчик проекта обращается в Государственную корпорацию по месту нахождения земельного участка в соответствии с правилами оказания государственной услуги "Согласование проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной цифровой системы государственного земельного кадастра".

При расположении проектируемого земельного участка в границах установленных зон с особыми условиями пользования землей при проведении сверки составляется схема наложения границ проектируемого земельного участка и границ зон с особыми условиями пользования землей при наличии их границ в ЦС ЕГКН.

Землеустроительный проект изготавливается в двух экземплярах, прошивается и пронумеровывается разработчиком. Один экземпляр передается структурному подразделению Государственной корпорации в целях обеспечения достоверности сведений, включаемых в земельно-кадастровую документацию.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.