Право

Правила перевозки опасных и тяжеловесных грузов: внесены изменения

Фото: freepik
Министерством транспорта принят приказ, направленный на совершенствование регулирования перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Документ носит технический характер и направлен на приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕАЭС по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных средств, а также на развитие транспортной логистики между государствами-членами.

В рамках приказа также внесены изменения и дополнения в ряд действующих нормативных правовых актов, регулирующих:

  • перевозку опасных грузов автомобильным транспортом;
  • организацию перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • допустимые параметры автотранспортных средств.

Перевозка опасных грузов

Кроме того, регламентирован порядок проезда через туннели категории "Е" в соответствии с требованиями ДОПОГ. Установлены ограничения на перевозку опасных грузов через такие туннели, а также закреплена обязанность перевозчиков заранее определять альтернативные маршруты движения.

Введен контроль весогабаритных параметров при осуществлении крупногабаритных и тяжеловесных перевозок.

Вместе с тем уточнены условия продолжения движения при превышении допустимых весовых и габаритных параметров, включая порядок оплаты сборов за фактически пройденный и предстоящий участки маршрута.

Государственные услуги

Обновлен механизм оказания государственной услуги по выдаче специальных разрешений – услуга предоставляется через портал "электронного правительства" по месту регистрации заявителя.

Также пересмотрены сроки действия разрешений:

  • до 45 календарных дней – при совершении до 5 поездок;
  • до 90 дней – от 6 до 10 поездок;
  • до 6 месяцев – при большем количестве поездок.

Допустимые параметры транспортных средств

Обновлены нормы осевой нагрузки с учетом расстояний между осями и типов колес. Введено понятие группы сближенных осей и порядок распределения нагрузки. Допустимые осевые нагрузки увеличены по сравнению с прежними требованиями в зависимости от скатности колес, что позволяет перевозить грузы с большей нагрузкой на ось.

Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранность автомобильных дорог и совершенствование регулирования перевозочной деятельности.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2026 года.

