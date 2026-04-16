Перевод или восстановление из зарубежных вузов: подготовлены изменения

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что при переводе или восстановлении из зарубежных организаций образования обучающиеся предоставляют документ об освоенных результатах обучения (транскрипт), сертификат ЕНТ или КТ с результатом не ниже установленного порогового балла по соответствующей группе образовательных программ (специальностей).

В случае отсутствия у обучающихся сертификата ЕНТ или КТ ОВПО издает приказ о переводе или восстановлении на один академический период. Обучающиеся сдают ЕНТ или КТ в сроки, установленные согласно Правилам проведения единого национального тестирования или комплексного тестирования. Продолжение обучения в ОВПО осуществляется только при достижении установленного порогового балла.

При этом говорится, что перевод или восстановление обучающихся из зарубежных организаций образования, входящих в топ-700 международных академических рейтингов или в топ-100 национальных рейтингов государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также из зарубежных головных организаций образования, открытых на территории Республики Казахстан, осуществляется без прохождения ЕНТ или КТ.

Кроме этого, перед допуском докторантов к защите докторской диссертации в течение учебного года в соответствии с академическим календарём ОВПО обеспечивает регистрацию в цифровой системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

В МНВО отметили, что цель проекта приказа – обеспечение создания равных условий для получения высшего образования, а также подготовка более конкурентоспособных специалистов для экономики страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 апреля.