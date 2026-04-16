Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр утвердили в РК

Приказом министра промышленности и строительства от 6 апреля 2026 года утверждены Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр, сообщает Zakon.kz.

Цель контроля – обеспечение полноты геологической информации и оценка соответствия выполняемых работ утвержденным программам, техническим заданиям и проектным документам.

Контроль за изучением состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом на основании анализа материалов.

В рамках контроля уполномоченный орган по изучению недр проводит:

анализ выполнения программ работ;

поэтапную (раз в полгода) и итоговую приемку работ;

оформление результатов контроля.

Анализ выполнения программ работ включает:

соответствие фактически выполненных работ утвержденным программам, техническим заданиям и календарным планам;

соблюдение этапности выполнения работ;

полноту и качество представленных материалов.

Анализ выполнения программ работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом в целях оценки их соответствия задачам и целям изучения недр, требованиям законодательства республики, а также утвержденным техническим заданиям и исходным данным.

В рамках анализа оцениваются обоснованность предусмотренных объемов и этапности работ, применяемых методик, ожидаемых результатов и показателей, а также соразмерность предусмотренному финансированию. Анализ программ носит аналитический и оценочный характер, осуществляется на основе представленных материалов и не является самостоятельной формой государственного контроля.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится:

на основании результатов поэтапной приемки работ;

с учетом достижения запланированных результатов и показателей;

путем сопоставления объема выполненных работ с объемом использованных бюджетных средств;

в целях обеспечения результативности и целевого использования бюджетных средств.

Поэтапная и итоговая приемка работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется в целях подтверждения факта выполнения, объема и качества работ, а также их соответствия утвержденным программам и требованиям законодательства.

Приемка работ:

проводится на основании представленных исполнителем подтверждающих материалов;

может осуществляться по этапам или по итогам выполнения работ;

не является самостоятельной формой государственного контроля и осуществляется в рамках исполнения договорных и бюджетных обязательств.

По результатам приемки уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

о принятии результатов работ;

о принятии результатов работ с замечаниями;

о направлении материалов на доработку.

В случае необходимости по запросу уполномоченного органа по изучению недр материалы, представляемые на поэтапную и итоговую приемку, подлежат научной экспертизе, проводимой уполномоченной научной организацией по заказу (заявлению) национального оператора в сфере геологии, в целях оценки методической обоснованности выполненных работ и соответствия полученных результатов современному уровню научных и геологических знаний.

Заключения научной экспертизы носят консультативный и рекомендательный характер и учитываются уполномоченным органом при принятии решений по приемке результатов работ и оценке эффективности использования бюджетных средств.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.