#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Право

Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр утвердили в РК

Фото: unsplash
Приказом министра промышленности и строительства от 6 апреля 2026 года утверждены Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр, сообщает Zakon.kz.

Цель контроля – обеспечение полноты геологической информации и оценка соответствия выполняемых работ утвержденным программам, техническим заданиям и проектным документам.

Контроль за изучением состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом на основании анализа материалов.

В рамках контроля уполномоченный орган по изучению недр проводит:

  • анализ выполнения программ работ;
  • поэтапную (раз в полгода) и итоговую приемку работ;
  • оформление результатов контроля.

Анализ выполнения программ работ включает:

  • соответствие фактически выполненных работ утвержденным программам, техническим заданиям и календарным планам;
  • соблюдение этапности выполнения работ;
  • полноту и качество представленных материалов.

Анализ выполнения программ работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом в целях оценки их соответствия задачам и целям изучения недр, требованиям законодательства республики, а также утвержденным техническим заданиям и исходным данным.

В рамках анализа оцениваются обоснованность предусмотренных объемов и этапности работ, применяемых методик, ожидаемых результатов и показателей, а также соразмерность предусмотренному финансированию. Анализ программ носит аналитический и оценочный характер, осуществляется на основе представленных материалов и не является самостоятельной формой государственного контроля.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится:

  • на основании результатов поэтапной приемки работ;
  • с учетом достижения запланированных результатов и показателей;
  • путем сопоставления объема выполненных работ с объемом использованных бюджетных средств;
  • в целях обеспечения результативности и целевого использования бюджетных средств.

Поэтапная и итоговая приемка работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется в целях подтверждения факта выполнения, объема и качества работ, а также их соответствия утвержденным программам и требованиям законодательства.

Приемка работ:

  • проводится на основании представленных исполнителем подтверждающих материалов;
  • может осуществляться по этапам или по итогам выполнения работ;
  • не является самостоятельной формой государственного контроля и осуществляется в рамках исполнения договорных и бюджетных обязательств.

По результатам приемки уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

  • о принятии результатов работ;
  • о принятии результатов работ с замечаниями;
  • о направлении материалов на доработку.

В случае необходимости по запросу уполномоченного органа по изучению недр материалы, представляемые на поэтапную и итоговую приемку, подлежат научной экспертизе, проводимой уполномоченной научной организацией по заказу (заявлению) национального оператора в сфере геологии, в целях оценки методической обоснованности выполненных работ и соответствия полученных результатов современному уровню научных и геологических знаний.

Заключения научной экспертизы носят консультативный и рекомендательный характер и учитываются уполномоченным органом при принятии решений по приемке результатов работ и оценке эффективности использования бюджетных средств.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане единый кадастр государственного фонда недр будут вести в электронном виде
14:50, 20 сентября 2024
Правила учета тепловой энергии утвердили в РК
14:08, 09 апреля 2025
Правила мониторинга состояния теплоэнергетики утвердили в Казахстане
11:59, 20 января 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
11:04, Сегодня
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
10:52, Сегодня
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
10:44, Сегодня
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
10:34, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: