Правила контроля за изучением состояния государственного фонда недр утвердили в РК
Цель контроля – обеспечение полноты геологической информации и оценка соответствия выполняемых работ утвержденным программам, техническим заданиям и проектным документам.
Контроль за изучением состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом на основании анализа материалов.
В рамках контроля уполномоченный орган по изучению недр проводит:
- анализ выполнения программ работ;
- поэтапную (раз в полгода) и итоговую приемку работ;
- оформление результатов контроля.
Анализ выполнения программ работ включает:
- соответствие фактически выполненных работ утвержденным программам, техническим заданиям и календарным планам;
- соблюдение этапности выполнения работ;
- полноту и качество представленных материалов.
Анализ выполнения программ работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом в целях оценки их соответствия задачам и целям изучения недр, требованиям законодательства республики, а также утвержденным техническим заданиям и исходным данным.
В рамках анализа оцениваются обоснованность предусмотренных объемов и этапности работ, применяемых методик, ожидаемых результатов и показателей, а также соразмерность предусмотренному финансированию. Анализ программ носит аналитический и оценочный характер, осуществляется на основе представленных материалов и не является самостоятельной формой государственного контроля.
Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится:
- на основании результатов поэтапной приемки работ;
- с учетом достижения запланированных результатов и показателей;
- путем сопоставления объема выполненных работ с объемом использованных бюджетных средств;
- в целях обеспечения результативности и целевого использования бюджетных средств.
Поэтапная и итоговая приемка работ по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется в целях подтверждения факта выполнения, объема и качества работ, а также их соответствия утвержденным программам и требованиям законодательства.
Приемка работ:
- проводится на основании представленных исполнителем подтверждающих материалов;
- может осуществляться по этапам или по итогам выполнения работ;
- не является самостоятельной формой государственного контроля и осуществляется в рамках исполнения договорных и бюджетных обязательств.
По результатам приемки уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
- о принятии результатов работ;
- о принятии результатов работ с замечаниями;
- о направлении материалов на доработку.
В случае необходимости по запросу уполномоченного органа по изучению недр материалы, представляемые на поэтапную и итоговую приемку, подлежат научной экспертизе, проводимой уполномоченной научной организацией по заказу (заявлению) национального оператора в сфере геологии, в целях оценки методической обоснованности выполненных работ и соответствия полученных результатов современному уровню научных и геологических знаний.
Заключения научной экспертизы носят консультативный и рекомендательный характер и учитываются уполномоченным органом при принятии решений по приемке результатов работ и оценке эффективности использования бюджетных средств.
Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.