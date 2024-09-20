В Казахстане единый кадастр государственного фонда недр будут вести в электронном виде

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила ведения единого кадастра государственного фонда недр, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что ведение единого кадастра государственного фонда недр осуществляется в электронном виде посредством "Единой платформы недропользования" (ЕПН).

ЕПН представляет собой информационный сервис на веб-портале реестра государственного имущества для автоматизации бизнес-процессов оказания государственных услуг в сфере недропользования и ведения единого кадастра государственного фонда недр.

Как пояснили в министерстве, на основании протокольного поручения министра промышленности и строительства ведение единого кадастра государственного фонда недр будет осуществляться в электронном виде посредством "ЕПН".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане.