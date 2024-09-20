Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане единый кадастр государственного фонда недр будут вести в электронном виде

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:50 Фото: freepik
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила ведения единого кадастра государственного фонда недр, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что ведение единого кадастра государственного фонда недр осуществляется в электронном виде посредством "Единой платформы недропользования" (ЕПН).

ЕПН представляет собой информационный сервис на веб-портале реестра государственного имущества для автоматизации бизнес-процессов оказания государственных услуг в сфере недропользования и ведения единого кадастра государственного фонда недр.

Как пояснили в министерстве, на основании протокольного поручения министра промышленности и строительства ведение единого кадастра государственного фонда недр будет осуществляться в электронном виде посредством "ЕПН".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане.

Читайте также

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
Миграционный контроль планируют усилить в Казахстане
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Новые формы отчетности появятся у фонда медстрахования
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
В Казахстане расширят критерии жестокого обращения против личности
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о чемпионе UFC
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о сенсационной чемпионке UFC
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: