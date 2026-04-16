Право

Открытие и арест банковских счетов: внесены изменения

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:53 Фото: freepik
Постановлением Национального банка от 10 апреля 2026 года внесены изменения в некоторые постановления по вопросам платежей и переводов денег, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов дополнены пунктом следующего содержания:

  • При установлении деловых отношений дистанционным способом путем открытия банковского счета банк проводит биометрическую аутентификацию клиента посредством Центра обмена идентификационными данными (ЦОИД), функционирование которого предусмотрено Законом о платежах и платежных системах.

Порядок проведения биометрической аутентификации посредством ЦОИД, а также сроки хранения результатов биометрической аутентификации устанавливаются Правилами оказания банками, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг.

Указывается, что приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, осуществляется в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 125 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РК, статьей 156 Гражданского процессуального кодекса РК, статьей 86 Налогового кодекса, статьей 70 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьями 32, 62, 123 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", пунктом 11 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах на основании решений или распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента или актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента.

Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК дополнены пунктом о том, что при проведении межбанковских платежей и переводов денег посредством межбанковской системы мобильных платежей с использованием штрихового кода, средств биометрической аутентификации, альтернативных идентификаторов банк обеспечивает соблюдение требований, установленных в соответствии с пунктом 4-1 статьи 5 Закона о платежах и платежных системах.

Уточняется, что наложение ареста на деньги, находящиеся на банковском счете отправителя денег, на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц, судебных исполнителей или органов юстиции, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, временное ограничение на распоряжение деньгами (имуществом), находящимися на банковских счетах, а также приостановление расходных операций по банковским счетам отправителя денег на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 86 Налогового кодекса, статьей 125 Таможенного кодекса, статьей 70 Закона о банках и банковской деятельности и статьями 62, 123 Закона об исполнительном производстве.

В случае получения постановления судебного исполнителя либо органа юстиции об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящегося в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них банк не позднее трех операционных дней после получения такого постановления уведомляет судебного исполнителя либо орган юстиции о его полном либо частичном исполнении, с указанием суммы денег, на которую наложен арест, либо о принятии к исполнению постановления, направляет истребуемую в рамках постановления информацию в порядке, установленном статьей 69 Закона о банках и банковской деятельности, и уведомляет об имеющихся решениях уполномоченных органов или должностных лиц о наложении ареста либо распоряжениях о приостановлении расходных операций.

Внесены и другие изменения.

Постановление вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Открытие банковских счетов: внесены изменения
Открытие банковских счетов: внесены изменения
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг
Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
