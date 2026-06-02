Право

Кибербезопасность в правительстве: внесены изменения

Фото: freepik
Принято постановление правительства от 28 апреля 2026 года, которым внесены изменения в части некоторых мер по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года меняется заголовок постановления: "О некоторых мерах по обеспечению кибербезопасности в Республике Казахстан".

Установлено, что:

  • обработка и хранение сведений, составляющих государственные секреты, осуществляются на средствах вычислительной техники, не подключенных к международным (глобальным) сетям передачи данных, сети Интернет или информационным сетям, сетям связи, имеющим выход в международные (глобальные) сети передачи данных, сеть Интернет;

вводится в действие с 12 июля 2026 года:

  • в выделенных помещениях допускается применение мобильных устройств, необходимых для доступа к "мобильному офису Правительства" с обязательным выполнением требований по защите государственных секретов и кибербезопасности. На время ведения секретных переговоров и совещаний указанные мобильные устройства выключаются либо выносятся за пределы служебного помещения. 

 Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда норм.

