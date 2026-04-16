Конституционный суд: Страховые споры не ограничивают право на возмещение ущерба

В Конституционный суд поступило обращение о проверке пункта 19 нормативного постановления Верховного суда, посвященного судебной практике по страховым спорам, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало несогласие заявителя с решениями страховой компании и судов по делу о возмещении ущерба после ДТП. Он посчитал, что разъяснение Верховного суда ограничивает его право на взыскание материального ущерба.

Конституционный суд обратил внимание: оспариваемая норма сама по себе не вводит запретов и не сужает объем прав. Она лишь поясняет, как судам применять действующее законодательство. При этом закон прямо допускает взыскание ущерба, в том числе со страхователя, если страховой выплаты недостаточно.

В КС отметили, что аргументы заявителя фактически сводятся к несогласию с исходом конкретного спора.

Мужчина уже воспользовался доступными способами защиты, включая обращение к страховому омбудсмену и в суды, однако не показал, каким именно образом сама норма нарушает его конституционные права.

В итоге в Конституционном суде подчеркнули, что пересмотр решений страховой компании и судебных актов не входит в его полномочия.