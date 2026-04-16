#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Право

Конституционный суд: Страховые споры не ограничивают право на возмещение ущерба

Фото: Zakon.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке пункта 19 нормативного постановления Верховного суда, посвященного судебной практике по страховым спорам, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало несогласие заявителя с решениями страховой компании и судов по делу о возмещении ущерба после ДТП. Он посчитал, что разъяснение Верховного суда ограничивает его право на взыскание материального ущерба.

Конституционный суд обратил внимание: оспариваемая норма сама по себе не вводит запретов и не сужает объем прав. Она лишь поясняет, как судам применять действующее законодательство. При этом закон прямо допускает взыскание ущерба, в том числе со страхователя, если страховой выплаты недостаточно.

В КС отметили, что аргументы заявителя фактически сводятся к несогласию с исходом конкретного спора.

Мужчина уже воспользовался доступными способами защиты, включая обращение к страховому омбудсмену и в суды, однако не показал, каким именно образом сама норма нарушает его конституционные права.

В итоге в Конституционном суде подчеркнули, что пересмотр решений страховой компании и судебных актов не входит в его полномочия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: