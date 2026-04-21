Право

Конституционный суд: оспаривание записи о родителях ограничено кругом лиц

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:49 Фото: pixabay
В Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности пункта 1 статьи 51 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" и нормативного постановления Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Поводом стало обращение мужчины, который при оформлении наследства после смерти сестры узнал о наличии записи, указывающей ее матерью другое лицо. Полагая, что эта запись не соответствует биологическому происхождению, он обратился в суд с требованием ее аннулировать. Суды не удовлетворили требования, исходя из установленного законом круга лиц, уполномоченных оспаривать такие записи.

По мнению заявителя, действующее регулирование ограничивает возможность защиты его прав и законных интересов.

Однако Конституционный суд отметил, что оспариваемые положения направлены на защиту прав и интересов ребенка и лиц, непосредственно связанных с установлением его происхождения. Законодательно определенный круг субъектов обусловлен характером таких споров и необходимостью обеспечения стабильности семейно-правовых отношений.

Конституционный суд указал, что доводы обращения основаны на расширительном понимании круга лиц, наделенных правом на предъявление соответствующих требований, тогда как сами нормы не содержат неопределенности и не препятствуют реализации судебной защиты в предусмотренных законом формах.

Лариса Черненко
