Изменилась регистрация несчастных случаев на производстве
Так, уточняется, что направление работодателем в уполномоченный государственный орган по труду сведений о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей осуществляется путем автоматизированной передачи сведений из базы данных в цифровую систему "Охрана труда и безопасность".
Цифровая система "Охрана труда и безопасность" – это цифровая система, предназначенная для автоматизации учета результатов проверок государственных инспекторов труда, расследований несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.
Предусматривается, что работодатель направляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, через цифровой портал "Электронная биржа труда".
Для направления акта о несчастном случае, связанного с трудовой деятельностью, через цифровой портал "Электронная биржа труда" работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.
В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, в электронном формате в виде сканированной копии и отправляет в цифровую систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.
Регистрация и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, осуществляется территориальным подразделением в цифровой системе по охране труда и безопасности по месту государственной регистрации работодателя.
Каждый акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, вносится территориальным подразделением в цифровую систему по охране труда и безопасности в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от работодателя акта о несчастном случае, в котором содержатся следующие сведения:
- полное наименование работодателя, вид деятельности;
- юридический адрес работодателя;
- время и дата несчастного случая;
- место несчастного случая;
- вид происшествия, приведшего к несчастному случаю;
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего;
- пол (мужской, женский);
- возраст пострадавшего;
- профессия, должность пострадавшего;
- стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание);
- даты проведения инструктажа и проверки знаний;
- даты прохождения медицинских осмотров;
- количество полных часов от начала работы;
- обстоятельства несчастного случая;
- основные причины несчастного случая;
- очевидцы несчастного случая;
- физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая;
- степень тяжести травмы пострадавшего;
- диагноз пострадавшего;
- мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев;
- степень вины (работодателя и работника).
Учету подлежат несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.