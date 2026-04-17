Право

Изменилась регистрация несчастных случаев на производстве

Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 14 апреля 2026 года внесла изменения в Правила по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что направление работодателем в уполномоченный государственный орган по труду сведений о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей осуществляется путем автоматизированной передачи сведений из базы данных в цифровую систему "Охрана труда и безопасность".

Цифровая система "Охрана труда и безопасность"это цифровая система, предназначенная для автоматизации учета результатов проверок государственных инспекторов труда, расследований несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.

Предусматривается, что работодатель направляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, через цифровой портал "Электронная биржа труда".

Для направления акта о несчастном случае, связанного с трудовой деятельностью, через цифровой портал "Электронная биржа труда" работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, в электронном формате в виде сканированной копии и отправляет в цифровую систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.

Регистрация и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, осуществляется территориальным подразделением в цифровой системе по охране труда и безопасности по месту государственной регистрации работодателя.

Каждый акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, вносится территориальным подразделением в цифровую систему по охране труда и безопасности в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от работодателя акта о несчастном случае, в котором содержатся следующие сведения:

  • полное наименование работодателя, вид деятельности;
  • юридический адрес работодателя;
  • время и дата несчастного случая;
  • место несчастного случая;
  • вид происшествия, приведшего к несчастному случаю;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего;
  • пол (мужской, женский);
  • возраст пострадавшего;
  • профессия, должность пострадавшего;
  • стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание);
  • даты проведения инструктажа и проверки знаний;
  • даты прохождения медицинских осмотров;
  • количество полных часов от начала работы;
  • обстоятельства несчастного случая;
  • основные причины несчастного случая;
  • очевидцы несчастного случая;
  • физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая;
  • степень тяжести травмы пострадавшего;
  • диагноз пострадавшего;
  • мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев;
  • степень вины (работодателя и работника).

Учету подлежат несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Лариса Черненко
