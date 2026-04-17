Общество

Новая система трудоустройства в Казахстане: кому помогут найти работу, а кого из списка исключили

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 12:40 Фото: gov.kz
В Казахстане меняют подходы к трудоустройству уязвимых слоев населения. Об этом 17 апреля 2026 года заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что ведомство перестраивает работу региональных карьерных центров для оказания адресной поддержки гражданам.

"На рабочем совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева был представлен новый алгоритм: теперь усилия будут концентрироваться на "приоритетной группе" – тех соискателях, которым сложнее всего найти работу самостоятельно".Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, тщательный анализ рынка труда позволил выделить целевую группу в 93,5 тыс. человек из общего потока.

"В эту категорию вошли граждане с низким уровнем социального благополучия, люди без опыта работы или с перерывом в стаже более полугода, а также соискатели со школьным и техническим профессиональным образованием".Пресс-служба МТСЗН РК

Также в Минтруда рассказали, кто был исключен из списка.

"Граждане с более устойчивыми позициями на рынке труда (имеющие высшее образование или недавний опыт работы) были исключены из этого списка, чтобы направить фокус поддержки на наиболее уязвимых. Именно для приоритетной группы теперь выстраивается система индивидуального сопровождения".Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что для жесткого контроля за трудоустройством каждого такого гражданина Минтруда внедрило новые цифровые инструменты в информационной системе.

"Теперь карьерные центры видят всех соискателей из приоритетной группы поименно в режиме реального времени на специальной инфопанели. Система дает возможность ежедневно отслеживать динамику и проверять, какие реальные меры поддержки предложены человеку".Пресс-служба МТСЗН РК

Однако, как подчеркнули в ведомстве, текущие темпы работы профильных специалистов на местах требуют значительного усиления.

По данным мониторинга на сегодняшний день, мерами занятости охвачено лишь 39,8 тыс. человек из целевой группы.

В связи с этим министр Аскарбек Ертаев поставил перед региональными карьерными центрами четкую задачу: кардинально усилить индивидуальную адресную работу с каждым безработным и обеспечить его полное сопровождение вплоть до фактического закрепления на рабочем месте.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 12:40
Дополнительная пожизненная пенсия в Казахстане: что важно знать миллионам граждан

Ранее в Минтруда рассказали, что творилось на рынке труда в Казахстане в марте 2026 года. О том, кому работодатели предлагали зарплату до 1,4 млн тенге и какие специалисты хотели зарплату в 4,2 млн тенге, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Читайте также
По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане
09:51, 11 сентября 2024
По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане
Безработным казахстанцам помогут найти работу: что для этого нужно
09:36, 31 января 2025
Безработным казахстанцам помогут найти работу: что для этого нужно
Спецгоспособие-2026: новые размеры и кто его получает в Казахстане
14:35, 13 февраля 2026
Спецгоспособие-2026: новые размеры и кто его получает в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по хоккею всухую разгромила соперника из Европы на чемпионате мира
13:03, Сегодня
Сборная Узбекистана по хоккею всухую разгромила соперника из Европы на чемпионате мира
"Перспектив на Олимпиаде нет": чемпионам мира из Казахстана вынесли "приговор" после ЧА
12:30, Сегодня
"Перспектив на Олимпиаде нет": чемпионам мира из Казахстана вынесли "приговор" после ЧА
Сенсационный казахстанский дзюдоист поборется с призёром ОИ за "золото" чемпионата Азии
12:29, Сегодня
Сенсационный казахстанский дзюдоист поборется с призёром ОИ за "золото" чемпионата Азии
Топовая дзюдоистка Казахстана не сумела выйти в финал чемпионата Азии
12:19, Сегодня
Топовая дзюдоистка Казахстана не сумела выйти в финал чемпионата Азии
