Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев учредил новую государственную награду – орден "Қожа Ахмет Ясауи".
  • В АРРФР утвердили правила ликвидации банков и требования к ликвидационным комиссиям.
  • Генпрокуратура изменила правила проведения проверки законности источников происхождения активов.
  • Правительство сократило перечень сортов конопли, разрешенных к выращиванию в промышленных целях, а также усилило требования к условиям их культивирования.
  • Установлен перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности.
  • С 12 апреля введен полугодовой запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья коров и коз.
  • Правила определения технической сложности строительных объектов приняли в Казахстане.
  • Внесены поправки в Правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.
  • Минсельхоз обновил правила оказания ряда государственных услуг в сфере земельных отношений.
  • В Казахстане изменились Правила сбора и обработки персональных данных.
  • Обновлены правила выплаты единовременного вознаграждения победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам.
