#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Право

Можно ли будет проводить сходы местного сообщества без разрешения акиматов

Встреча госслужащего с населением, госслужба, аким, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 16:39
В Казахстане реформируют систему местного самоуправления. Одна из конкретных задач (это цитата) – "исключить зависимость избранных сельских акимов от районных акиматов". Поправки в законодательство планируют рассмотреть в Мажилисе на предстоящем пленарном заседании, пишет Zakon.kz.

Участие граждан в решении вопросов местного значения предусматривается и сейчас. В действующей редакции закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" этой теме посвящена глава 3-1. Однако законодатель посчитал существующие полномочия недостаточными. В связи с чем и были разработаны поправки в Закон.

Законопроект детализирует понятие "вопросы местного значения", вносит определения, что из себя представляют сходки и собрания местного сообщества (и в чем между ними разница), а также посвящен многим другим моментам, о которых подробно поговорим в другой раз.

А сейчас уделим внимание одной коллизии, на которую, уверены, обратят внимание депутаты в ходе обсуждения документа, включенного в повестку предстоящего пленарного заседания, которое должно состояться в ближайшую среду, 22 апреля 2026 года.

Дело в том, что одним из условий действенности реформы является подлинная самостоятельность участия граждан в местном самоуправлении. Но сейчас они не могут по собственному почину, без разрешения акимата проводить сходы по вопросам местного значения.

"Инициаторы схода местного сообщества обязаны обратиться с заявлением... к акиму соответствующего района (города областного значения). Проведение схода местного сообщества допускается при получении положительного решения акима".Пункт 5 статьи 39-3 закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

Это и предлагается изменить. Уточним, что 7 ноября 2025 года в Алматы состоялось выездное заседание Общественной палаты при Мажилисе. И по итогам обсуждения Комитету по экономической реформе и региональному развитию (головному) совместно с Министерством национальной экономики РК (уполномоченному органу) рекомендовано помимо всего прочего:

"Предусмотреть отмену разрешительного порядка проведения сходов и собраний местных сообществ, заменив его уведомительным порядком, чтобы исключить зависимость избранных сельских акимов от районных акиматов".

Как будто все понятно: исключить зависимость от акиматов, развивать инициативу на местах... Но в чем проблема и почему мы об этом говорим? В редакции поправок, которые поступили в Мажилис, действительно есть дополнение к вышеупомянутому пункту 5 статьи 39-3 Закона:


"Инициаторы схода местного сообщества обязаны уведомить о проведении схода... акима соответствующего района за 10 дней до даты предполагаемого схода".

Однако означает ли эта предлагаемая норма рекомендованный переход к уведомительному порядку проведения сходов местных сообществ? Вроде бы да. А с другой стороны – нет. Поскольку и ныне действующую норму, согласно которой требуется разрешение акима, из закона не предлагается исключить.

Но ведь может быть либо так, либо так: или разрешительный порядок, либо уведомительный. Третьего не дано.

Для справки: законопроект датирован июнем 2025 года, рекомендация сформулирована в ноябре, сейчас на дворе апрель 2026 года. Весьма вероятно, что за полгода над этими пунктами поработали и коллизию убрали. Но как именно? Будем внимательно прислушиваться к выступлениям депутатов.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Как поправки в Трудовой кодекс изменят права работников и полномочия профсоюзов
Как поправки в Трудовой кодекс изменят права работников и полномочия профсоюзов
В Казахстане будут проводить раздельные сходы местного сообщества
В Казахстане будут проводить раздельные сходы местного сообщества
Что необходимо для развития сел в Казахстане
Что необходимо для развития сел в Казахстане
