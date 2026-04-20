В Казахстане планируют реформу местного самоуправления: какие вопросы смогут решать сами граждане

Что означает реформа местного управления и самоуправления? Она касается всех граждан, поскольку вопросы местного значения будут отныне решать не только акиматы с маслихатами, пишет Zakon.kz. Но и сами живущие в этом конкретном селе или районе города люди – через сходы местного сообщества.

Участие граждан в решении вопросов местного значения предусматривается и сейчас. В действующей редакции закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" этой теме посвящена глава 3-1. Однако законодатель посчитал существующие полномочия недостаточными. С целью наделить территориальное самоуправление подлинными самостоятельностью и ответственностью за принимаемые решения разработаны изменения и дополнения в законодательство, которые должны быть рассмотрены в Мажилисе на предстоящем пленарном заседании в среду, 22 апреля 2026 годы. Итак, что предлагается?

"Идеальная реформа" местного самоуправления

Или лучше поставим вопрос так. Законопроект датирован июнем 2025 года, а 7 ноября 2025 года в Алматы состоялось выездное заседание Общественной палаты при Мажилисе. По итогам обсуждения Комитету по экономической реформе и региональному развитию (головному) совместно с Министерством национальной экономики РК (уполномоченному органу) были даны рекомендации. Выделим среди них следующие:

уточнить понятие "территориальное самоуправление", обеспечив механизм практической реализации;

исключить дублирование полномочий между акиматами, маслихатами и собраниями местного сообщества, четко разграничив их компетенции;

отменить ныне действующий разрешительный порядок проведения сходов и собраний местных сообществ, заменив его уведомительным порядком, чтобы исключить зависимость избранных сельских акимов от районных акиматов;

установить открытый порядок посещения и участия граждан в сессиях маслихатов для увеличения прозрачности действий местной власти;

разработать и внедрить электронную платформу мониторинга деятельности коммунальных предприятий и решений акиматов по обращениям граждан;

уточнить компетенцию маслихатов, закрепив за ними функции по контролю и анализу деятельности коммунальных предприятий, организаций образования, здравоохранения и социальной сферы, а также участие в оценке эффективности акимов;

отменить практику утверждения типовых положений без возможности внесения региональных дополнений, либо предусмотреть механизм адаптации их к особенностям конкретных регионов;

закрепить официальный статус комитетов местного самоуправления (КМС) и территориальных местных советов (ТМС), предусмотрев правовую регистрацию, систему социальной поддержки и регулярное финансирование их деятельности из местных бюджетов;

предусмотреть прямое участие местных сообществ в управлении бюджетом, включая прозрачное распределение средств и возможность общественного контроля через цифровые платформы;

закрепить в законодательстве запрет для депутатов маслихатов быть аффилированными с участниками госзакупок и тендеров для предотвращения конфликта интересов;

рассмотреть возможность проведения выборов депутатов маслихатов и Мажилиса в разные сроки, чтобы повысить узнаваемость и эффективность кампаний на местном уровне;

исключить из закона чрезмерные ограничения на проведение социологических опросов и предусмотреть механизм их использования для оценки деятельности акимов и возможности отзыва;

усилить роль маслихатов в согласовании руководителей филиалов квазигосударственных компаний и дать им право отменять неправомерные решения надзорных органов в пределах своей компетенции.

Исключить зависимость избранных сельских акимов

Можно считать эти тезисы идеальной программой реформы. И возможно, когда-нибудь удастся приблизиться к ней в реальности. Не исключено, как следует из рекомендаций, будет разработан даже "единый закон о местном самоуправлении, предусматривающий интеграцию функций органов местной власти". А пока поговорим о том, как и насколько удалось достичь целей в конкретном законопроекте.

Сначала – о сельской местности. Ибо самоуправление на селе и в городе имеет свою специфику. Здесь одна из конкретных задач – "исключить зависимость избранных сельских акимов от районных акиматов".

Дело в том, что одним из условий действенности реформы является подлинная самостоятельность участия граждан в местном самоуправлении. Но сейчас они не могут по собственному почину, без разрешения акимата проводить сходы по вопросам местного значения.

"Инициаторы схода местного сообщества обязаны обратиться с заявлением... к акиму соответствующего района (города областного значения). Проведение схода местного сообщества допускается при получении положительного решения акима". Пункт 5 статьи 39-3 закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

Это и предлагается изменить. В редакции поправок, которые поступили в Мажилис, есть дополнение к вышеупомянутому пункту 5 статьи 39-3 Закона:

"Инициаторы схода местного сообщества обязаны уведомить о проведении схода... акима соответствующего района за 10 дней до даты предполагаемого схода".

Однако означает ли эта предлагаемая норма рекомендованный переход к уведомительному порядку проведения сходов местных сообществ? Вроде бы да. А с другой стороны – нет. Поскольку и ныне действующую норму, согласно которой требуется разрешение акима, из закона не предлагается исключить.

Но ведь может быть либо так, либо так: или разрешительный порядок, либо уведомительный. Третьего не дано.

Советы – акиматам

Теперь что касается городов. Здесь, что понятно, не предусмотрены выборные сельские акимы, но предлагается придать кардинально новое содержание институту под названием территориальные советы местного самоуправления. О чем идет речь?

Нормы о территориальных советах внесли в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" еще в 2015 году, в частности, им посвящена статья 39-7 Закона. Советы можно создавать в столице, а также городах республиканского и областного значения – "в границах одного или нескольких избирательных округов по выборам депутатов городского маслихата".

Но дело в том, что нынешний их статус не предусматривает никакой самостоятельности и ответственности: это всего лишь консультативно-совещательный орган при акимате по вопросам взаимодействия акима города с населением (пп. 9-2 статьи 1 Закона).

И вот это планируется изменить.

В статье 39-7 в предлагаемой поправками новой редакции нет никакого упоминания о "консультативно-совещательной" роли, предлагается совершенно иной функционал:

"Территориальное самоуправление представляет собой форму самоорганизации граждан по месту жительства на части территории города республиканского или областного значения, столицы с целью самостоятельного решения вопросов местного значения, в том числе через взаимодействие с маслихатами, под собственную ответственность".

Помимо всего прочего, советы выводятся из-под эгиды акиматов. На сходе граждане смогут выбирать членов территориального совета местного самоуправления, которые затем и будут представлять их интересы.

Конечно, сход происходит не стихийно: правила утверждает уполномоченный орган – Министерство национальной экономики РК. А положение о территориальном совете, включая порядок его формирования и численный состав, утверждает маслихат города с учетом численности населения соответствующей территории.

Но далее избранные советы будут вправе сами решать "вопросы местного значения". Причем в некоторых случаях не только во взаимодействии с акиматами и маслихатами, но и вообще самостоятельно – если те не требуют участия органов государственного управления (пп. 3) пункта 13 статьи 39-7 в предлагаемой редакции).

Вопросы местного значения

А в завершение следует рассказать, что это за "вопросы местного значения", к решению которых планируют допустить "местное сообщество". Раньше их перечня не было, а теперь он приведен в статье 39-8, которым предлагается дополнить закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК". Процитируем его полностью:

К вопросам местного значения относятся:

разработка и направление предложений местному исполнительному органу по организации водоснабжения населенных пунктов и регулирования вопросов водопользования на территории местного сообщества; содействие в обеспечении функционирования дорог местного значения, включая строительство, эксплуатацию и их содержание; создание условий для организации культурно-досуговой деятельности для жителей местного сообщества; содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев; административная и материально-техническая организация деятельности учреждений образования, здравоохранения и культуры совместно с местным исполнительным органом; содействие в обеспечении условий для развития физической культуры и спорта на территории местного сообщества; участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки волонтерской деятельности; участие в охране, защите, пользовании лесным фондом, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также участие в выполнении мероприятий по карантину растений; участие в решении вопросов местного значения в области развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; участие совместно с местными исполнительными органами в управлении и использовании пастбищ; содействие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; внесение предложений в местные исполнительные органы по изменению категорий, границ и наименований населенных пунктов, расположенных на территории местного сообщества и решении иных вопросов административно-территориального устройства; внесение предложений в местные исполнительные органы по уточнению транскрипций их наименований; осуществление мероприятий по предупреждению и участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе социального характера на территории местного сообщества; содействие в регулировании земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, а также решении вопросов, связанных с землепользованием на территории местного сообщества; управление коммунальной собственностью, включая ее использование в коммерческих целях, совместно с аппаратом акима; организация строительства, реконструкции и ремонта объектов, относящихся к коммунальной собственности, включая коммунальный жилищный фонд, совместно с аппаратом акима; участие в приемке результатов работ, выполненных по договору строительного подряда, согласование готовой проектно-сметной документации; организация коопераций на территории местного сообщества; содействие в организации погребения безродных; содействие в создании необходимых условий для обучения, профессиональной подготовки, подбора подходящей работы и трудоустройства лиц с инвалидностью с учетом их состояния здоровья, потребностей и возможностей; содействие представительным и исполнительным органам в профилактике правонарушений, терроризму, экстремизму; содействие в проведении профилактики бытового насилия; другие вопросы, установленные законами РК".

Многие из этих вопросов, как видим, требуют вмешательства местных исполнительных органов власти – хотя бы потому, что нуждаются в финансировании. Но в той части, где этого не требуется, повторим, граждане – через территориальные советы – вправе их решать самостоятельно.

Возьмем, к примеру, дороги. Или водопровод с канализацией. Самостоятельно заняться их строительством или ремонтом граждане через своих представителей не могут. Нет ни ресурсов, ни знаний, ни полномочий. Однако территориальный совет некоего района города вправе предложить, например, отремонтировать или построить новую городскую магистраль в его пределах, или проложить трубу взамен старой. Отправить решение, оформленное протоколом, в соответствующий акимат, а тот в свою очередь обязан рассмотреть в течение 15 календарных дней (пункт 14 статьи 39-7 Закона в предлагаемой редакции).

Аналогичный механизм предлагается касательно взаимодействии территориальных советов с объединениями собственников имущества (ОСИ) – для улучшения содержания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов и придомовых территорий (пп. 4) пункта 13 статьи 39-7 Закона).

ОСИ (или несколько ОСИ) выходят с определенным предложением в территориальный совет местного самоуправления – например, с идеей некоего конкретного благоустройства поблизости. И поскольку активные граждане, избранные в территориальный совет, вполне могут при этом являться, скажем, председателями ОСИ, инициатива жителей имеет все шансы дойти до местного акимата. Которому придется или оперативно подхватить инициативу снизу, или мотивированно отказать.

Посмотрим, как будет. Для справки: законопроект датирован июнем 2025 года, рекомендации сформулированы в ноябре, сейчас на дворе апрель 2026 года. Весьма вероятно, что за полгода над всеми этими пунктами поработали и документ изменился. Но как именно? Будем внимательно прислушиваться к выступлениям депутатов на пленарном заседании.