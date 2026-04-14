Конституционный суд: нормы о разделе имущества не лишают права на судебную защиту

В Конституционный суд поступило обращение о проверке пункта 3 статьи 37 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", сообщает Zakon.kz.

Заявитель оспаривал решения судов по разделу имущества с бывшей супругой. По его мнению, он лишился доли в квартире, где проживает, а оставшийся у него земельный участок не пригоден для жизни. В этом он усмотрел нарушение права на неприкосновенность жилища и собственности.

Конституционный cуд разъяснил: сами нормы Кодекса регулируют порядок раздела имущества и не ограничивают доступ к судебной защите.

Напротив, спор заявителя был последовательно рассмотрен судами всех инстанций. При разделе учитывались интересы сторон, включая детей, и применялись принципы справедливости.

В Конституционном суде отметили, что ключевой момент, указанный в доводах заявителем, касается несогласия с тем, как именно суды распределили имущество. Однако такие аргументы относятся к оценке конкретных судебных решений, а не к содержанию самой нормы.

В итоге Конституционный суд подчеркнул, что вопросы пересмотра судебных актов и оценки распределения имущества не входят в его полномочия.