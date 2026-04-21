Право

Министерству торговли и интеграции обновили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 15 апреля 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен ряд функций министерства:

  • осуществление передачи информации в рамках расследований, предшествующих применению торговых мер в отношении импорта товаров из третьей стороны, третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, полученной от государственных органов и организаций, в том числе конфиденциальной, компетентным органам третьей стороны через уполномоченный государственный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность, за исключением случаев ее передачи путем загрузки в соответствующую цифровую систему, определенную законодательством третьей стороны;
  • утверждение правил регистрации в цифровой системе;
  • разработка и утверждение правил возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;
  • разработка и утверждение перечня товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;
  • возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки в соответствии с правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;
  • разработка и утверждение разрешительных требований к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия, перечня документов, подтверждающих соответствие им, а также правил аттестации, продления действия аттестатов экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • осуществление верификации (проверки) обоснованности регистрации экспортеров в цифровых системах стран ввоза товара в целях подтверждения страны происхождения товаров в порядке, определенном уполномоченным органом;
  • размещение на постоянной основе в виде открытых данных информации на интернет-портале открытых данных, не относящейся к информации с ограниченным доступом;
  • утверждение требований к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров по согласованию с отраслевыми уполномоченными государственными органами в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей РК в пределах их компетенции.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Оплата инжиниринговых услуг при строительстве: внесены изменения
11:34, Сегодня
Оплата инжиниринговых услуг при строительстве: внесены изменения
Министерству торговли и интеграции обновили функции
14:21, 16 сентября 2025
Министерству торговли и интеграции обновили функции
Правительство расширило функции Министерства торговли и интеграции
12:26, 02 марта 2026
Правительство расширило функции Министерства торговли и интеграции
