Министерству торговли и интеграции обновили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 15 апреля 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен ряд функций министерства: осуществление передачи информации в рамках расследований, предшествующих применению торговых мер в отношении импорта товаров из третьей стороны, третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, полученной от государственных органов и организаций, в том числе конфиденциальной, компетентным органам третьей стороны через уполномоченный государственный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность, за исключением случаев ее передачи путем загрузки в соответствующую цифровую систему, определенную законодательством третьей стороны;

утверждение правил регистрации в цифровой системе;

разработка и утверждение правил возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;

разработка и утверждение перечня товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;

возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки в соответствии с правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;

разработка и утверждение разрешительных требований к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия, перечня документов, подтверждающих соответствие им, а также правил аттестации, продления действия аттестатов экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации;

осуществление верификации (проверки) обоснованности регистрации экспортеров в цифровых системах стран ввоза товара в целях подтверждения страны происхождения товаров в порядке, определенном уполномоченным органом;

размещение на постоянной основе в виде открытых данных информации на интернет-портале открытых данных, не относящейся к информации с ограниченным доступом;

утверждение требований к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров по согласованию с отраслевыми уполномоченными государственными органами в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей РК в пределах их компетенции. Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.

