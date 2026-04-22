#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.73
546.57
6.19
Право

Запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 17 апреля 2026 года "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", –говорится в документе.

Исключение составляет транзит яиц через территорию Казахстана, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Целью введения данной меры является поддержка отечественных товаропроизводителей, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 21 апреля 2026 года.

Напомним, в декабре 2025 года в Казахстане уже устанавливали временный запрет на ввоз яиц.

Ранее мы писали, что в апреле прошлого года в Казахстане вводился полугодовой запрет на ввоз яиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: