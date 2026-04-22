Запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 17 апреля 2026 года "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", –говорится в документе.

Исключение составляет транзит яиц через территорию Казахстана, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Целью введения данной меры является поддержка отечественных товаропроизводителей, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 21 апреля 2026 года.

Напомним, в декабре 2025 года в Казахстане уже устанавливали временный запрет на ввоз яиц.

Ранее мы писали, что в апреле прошлого года в Казахстане вводился полугодовой запрет на ввоз яиц.