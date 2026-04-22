Национальный координационный совет по охране здоровья создан в РК
В состав Координационного совета по охране здоровья включены 29 человек:
- Заместитель премьер-министра РК, председатель.
- Министр здравоохранения РК, заместитель председателя.
- Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК, секретарь.
- Заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.
- Заместитель министра обороны РК.
- Заместитель министра иностранных дел РК.
- Заместитель министра внутренних дел РК.
- Вице-министр сельского хозяйства РК.
- Вице-министр науки и высшего образования РК.
- Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
- Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
- Вице-министр транспорта РК.
- Вице-министр финансов РК.
- Вице-министр культуры и информации РК.
- Вице-министр просвещения РК.
- Вице-министр промышленности и строительства РК.
- Вице-министр торговли и интеграции РК.
- Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.
- Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
- Вице-министр туризма и спорта РК.
- Вице-министр национальной экономики РК.
- Вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
- Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).
- Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию).
- Член правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
- Представитель детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан (по согласованию).
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан (по согласованию).
- Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане (по согласованию).
- Представитель фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Республике Казахстан (ЮНФПА) (по согласованию).
Также утверждено положение о Национальном совете.
Координационный совет образован с целью обеспечения взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, международных и других организаций в проведении мероприятий по охране здоровья населения Республики Казахстан.
Основные задачи Координационного совета:
- совершенствование государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;
- выработка предложений по обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных стратегическими и программными документами по вопросам охраны здоровья граждан на территории РК;
- координация работы центральных и местных исполнительных органов и обеспечение взаимодействия с международными и другими организациями;
- выработка предложений по определению основных направлений в области здравоохранения.
Основные функции Координационного совета:
- анализ реализации межведомственных мероприятий по вопросам охраны общественного здоровья;
- выработка предложений по:
- совершенствованию государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;
- совершенствованию деятельности заинтересованных центральных и местных исполнительных органов в сфере охраны здоровья населения;
- усилению координации межотраслевого сотрудничества и мониторинга реформ по вопросам охраны общественного здоровья и здравоохранения;
- разработке предложений по разграничению ответственности между центральными государственными органами и органами местного государственного управления;
- разработке механизма взаимодействия на местном уровне, включая развитие социальной ответственности бизнес-структур и привлечение неправительственных общественных организаций;
- содействие в области эффективного взаимодействия и сотрудничества государственных органов с международными, общественными и другими организациями по вопросам охраны здоровья населения.
Рабочим органом Координационного совета является Министерство здравоохранения РК.