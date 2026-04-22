Национальный координационный совет по охране здоровья создан в РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 16 апреля 2026 года о создании Национального координационного совета по охране здоровья, сообщает Zakon.kz.

В состав Координационного совета по охране здоровья включены 29 человек:

Заместитель премьер-министра РК, председатель.

Министр здравоохранения РК, заместитель председателя.

Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК, секретарь.

Заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.

Заместитель министра обороны РК.

Заместитель министра иностранных дел РК.

Заместитель министра внутренних дел РК.

Вице-министр сельского хозяйства РК.

Вице-министр науки и высшего образования РК.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Вице-министр транспорта РК.

Вице-министр финансов РК.

Вице-министр культуры и информации РК.

Вице-министр просвещения РК.

Вице-министр промышленности и строительства РК.

Вице-министр торговли и интеграции РК.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.

Вице-министр туризма и спорта РК.

Вице-министр национальной экономики РК.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК.

Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).

Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию).

Член правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

Представитель детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан (по согласованию).

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан (по согласованию).

Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане (по согласованию).

Представитель фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Республике Казахстан (ЮНФПА) (по согласованию).

Также утверждено положение о Национальном совете.

Координационный совет образован с целью обеспечения взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, международных и других организаций в проведении мероприятий по охране здоровья населения Республики Казахстан.

Основные задачи Координационного совета:

совершенствование государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;

выработка предложений по обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных стратегическими и программными документами по вопросам охраны здоровья граждан на территории РК;

координация работы центральных и местных исполнительных органов и обеспечение взаимодействия с международными и другими организациями;

выработка предложений по определению основных направлений в области здравоохранения.

Основные функции Координационного совета:

анализ реализации межведомственных мероприятий по вопросам охраны общественного здоровья;

выработка предложений по:

- совершенствованию государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;

- совершенствованию деятельности заинтересованных центральных и местных исполнительных органов в сфере охраны здоровья населения;

- усилению координации межотраслевого сотрудничества и мониторинга реформ по вопросам охраны общественного здоровья и здравоохранения;

- разработке предложений по разграничению ответственности между центральными государственными органами и органами местного государственного управления;

- разработке механизма взаимодействия на местном уровне, включая развитие социальной ответственности бизнес-структур и привлечение неправительственных общественных организаций;

содействие в области эффективного взаимодействия и сотрудничества государственных органов с международными, общественными и другими организациями по вопросам охраны здоровья населения.

Рабочим органом Координационного совета является Министерство здравоохранения РК.