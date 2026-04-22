Право

Национальный координационный совет по охране здоровья создан в РК

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 11:55 Фото: pixabay
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 16 апреля 2026 года о создании Национального координационного совета по охране здоровья, сообщает Zakon.kz.

В состав Координационного совета по охране здоровья включены 29 человек:

  • Заместитель премьер-министра РК, председатель.
  • Министр здравоохранения РК, заместитель председателя.
  • Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК, секретарь.
  • Заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства РК.
  • Заместитель министра обороны РК.
  • Заместитель министра иностранных дел РК.
  • Заместитель министра внутренних дел РК.
  • Вице-министр сельского хозяйства РК.
  • Вице-министр науки и высшего образования РК.
  • Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
  • Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
  • Вице-министр транспорта РК.
  • Вице-министр финансов РК.
  • Вице-министр культуры и информации РК.
  • Вице-министр просвещения РК.
  • Вице-министр промышленности и строительства РК.
  • Вице-министр торговли и интеграции РК.
  • Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.
  • Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
  • Вице-министр туризма и спорта РК.
  • Вице-министр национальной экономики РК.
  • Вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
  • Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии (по согласованию).
  • Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию).
  • Член правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
  • Представитель детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан (по согласованию).
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан (по согласованию).
  • Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане (по согласованию).
  • Представитель фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Республике Казахстан (ЮНФПА) (по согласованию).

Также утверждено положение о Национальном совете.

Координационный совет образован с целью обеспечения взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, международных и других организаций в проведении мероприятий по охране здоровья населения Республики Казахстан.

Основные задачи Координационного совета:

  • совершенствование государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;
  • выработка предложений по обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных стратегическими и программными документами по вопросам охраны здоровья граждан на территории РК;
  • координация работы центральных и местных исполнительных органов и обеспечение взаимодействия с международными и другими организациями;
  • выработка предложений по определению основных направлений в области здравоохранения.

Основные функции Координационного совета:

  • анализ реализации межведомственных мероприятий по вопросам охраны общественного здоровья;
  • выработка предложений по:

- совершенствованию государственной политики, законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны здоровья населения;

- совершенствованию деятельности заинтересованных центральных и местных исполнительных органов в сфере охраны здоровья населения;

- усилению координации межотраслевого сотрудничества и мониторинга реформ по вопросам охраны общественного здоровья и здравоохранения;

- разработке предложений по разграничению ответственности между центральными государственными органами и органами местного государственного управления;

- разработке механизма взаимодействия на местном уровне, включая развитие социальной ответственности бизнес-структур и привлечение неправительственных общественных организаций;

  • содействие в области эффективного взаимодействия и сотрудничества государственных органов с международными, общественными и другими организациями по вопросам охраны здоровья населения.

Рабочим органом Координационного совета является Министерство здравоохранения РК.

Лариса Черненко
В МИД сообщили новые подробности о пожизненно осужденном в ОАЭ казахстанце
