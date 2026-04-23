Применение административных процессуальных норм разъяснил Верховный суд

Верховный суд принял нормативное постановление от 9 апреля 2026 года "Об отдельных вопросах применения процессуального законодательства по административным делам", сообщает Zakon.kz.

Документ принят в целях обеспечения единообразного применения норм процессуального законодательства по административным делам и формирования справедливого баланса между государством и гражданином, где приоритет отдается защите прав человека.

Нормативное постановление усиливает приоритет прав человека в публично-правовых спорах. Кроме того, документ разъясняет ключевые принципы административного судопроизводства, закрепляет активную роль суда в сборе доказательств.

В частности, установлено, что суды обязаны руководствоваться принципом активной роли суда, который обеспечивает устранение неравенства возможностей сторон в процессе доказывания предмета иска, в частности истца.

Реализуя данный принцип как на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, так и в судебном процессе, суд оказывает стороне истца содействие:

в устранении формальных ошибок и неясных выражений в тексте иска;

точном и ясном формулировании исковых требований;

изложении фактических обстоятельств дела, которыми истец обосновывает иск;

в подаче ходатайств, подлежащих рассмотрению и разрешению на этапе предварительного слушания.

В соответствии со статьями 16, 116, 130 АППК суд по собственной инициативе или мотивированному ходатайству участников административного процесса собирает необходимые материалы и доказательства путем истребования из уполномоченных органов и информационных систем, а также выполняет иные действия, направленные на решение задач административного судопроизводства.

В Нормативном постановлении уточняются требования к досудебному урегулированию.

Соблюдение порядка досудебного урегулирования спора, если иное не предусмотрено законом, является неотъемлемым условием для обращения с иском в суд.

В этой связи сведения о действиях истца по урегулированию спора в досудебном порядке указываются в иске, а документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, прилагаются к нему.

Неуказание в административном иске сведений о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику и неприобщение к иску документов, подтверждающих соблюдение порядка досудебного урегулирования спора, за исключением случаев, когда законом установлен иной порядок, а также в случае представления истцом недостоверных сведений и документов о соблюдении порядка досудебного урегулирования спора, о чем суду стало известно в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства, являются основаниями для возвращения иска, если возможность применения этого порядка не утрачена.

Суд до начала судебного разбирательства обязан истребовать у истца сведения о соблюдении им порядка досудебного урегулирования спора, если к иску не приложен документ, подтверждающий его соблюдение, кроме случаев, когда законом предусмотрена возможность обращения в суд без предварительного обжалования в вышестоящем органе.

Такими подтверждающими документами могут являться любой документ, свидетельствующий об обращении истца с досудебной жалобой в административный орган, должностному лицу, а также копия самой жалобы с отметкой о ее принятии административным органом, должностным лицом или электронная регистрация жалобы на веб-портале административного органа либо в информационном сервисе "eOtinish".

Особое внимание уделено пределам судебного контроля, механизмов ответственности государственных органов, включая обязанность представления мотивированной позиции вышестоящего руководства, и исключает формальный подход при оценке административных актов.

Так, указывается, что судья обязывает ответчика представить, наряду с письменным отзывом, мотивированную позицию руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица с административным делом (при наличии) в срок, не превышающий десяти рабочих дней.

Особое внимание судов обращается на тот факт, что мотивированная позиция руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица представляется в случае, если законом предусмотрена возможность обращения в суд без необходимости соблюдения порядка досудебного урегулирования спора.

При этом истец наделен правом ознакомления с мотивированной позицией руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица как на этапе предварительного слушания, так и в ходе судебного разбирательства.

Непредставление мотивированной позиции руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица в установленный судом срок может являться основанием для применения мер процессуального принуждения и не препятствует рассмотрению административного дела по существу.

Помимо этого, акцент сделан на балансе публичных и частных интересов, разумных сроках рассмотрения дел и недопустимости злоупотребления процессуальными правами.

Отдельно значимый блок посвящен инвестиционным спорам и содержит разъяснения по разграничению существенных и формальных нарушений.

Судам следует разграничивать следующие категории дел с участием инвесторов:

инвестиционные и иные споры, связанные с инвестиционной деятельностью;

споры, не связанные с инвестиционной деятельностью.

При разрешении вопроса о подсудности спора с участием инвестора судам следует руководствоваться главой 16 АППК и правильно определять статус истца и предмет спора.

"Инвестиционный спор" – это спор иностранного инвестора с государством в лице его уполномоченных органов по всем вопросам, связанным с инвестициями.

Инвестором признается физическое или юридическое лицо, при этом размер вложенных инвестиций не имеет значения для определения подсудности спора.

Судам следует иметь в виду, что к административному иску инвестора прилагаются:

копии инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и уполномоченным государственным органом (наименование контракта не имеет значения: концессионный договор, договор государственно-частного партнерства, контракт на недропользование, на строительство и реализацию инвестиционного проекта, инвестиционный контракт);

документы, подтверждающие инвестиционную деятельность инвестора (рабочие программы и отчеты о выполнении контрактных условий, инвестиционные программы и другие, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, аудиторский отчет с указанием о вложенных инвестициях).

В административном иске истец должен привести доводы с подробным обоснованием категории спора и подсудности дела, отразить условия контракта на осуществление инвестиции с указанием вложенных инвестиций в экономику страны в целях подтверждения статуса инвестора.

Отсутствие данных сведений и документов восполняется судьей на этапе подготовки административного дела к предварительному слушанию посредством указания истцу на устранимые недостатки иска и установления срока для их исправления.

Если иск подан инвестором, но спор не является публично-правовым, то заявление подлежит возвращению как не подлежащее рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Верховный суд обращает внимание судов, что понятия "предпринимательская деятельность" (изложено в статье 2 ПК РК) и "инвестиционная деятельность" (изложено в статье 274 ПК РК) не тождественны.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 21 апреля 2026 года.