Общество

Названы основные причины пропажи людей в Казахстане

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 09:45 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 23 апреля 2026 года, перечислили основные причины пропажи граждан, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник Департамента криминальной полиции (ДКП) МВД РК Канат Нурмагамбетов, пропажа людей в основном не связана с криминалом.

"Зачастую человек уходит сам из-за семейных конфликтов, долгов, стресса, выгорания, желания сменить обстановку или состояния здоровья. Иногда люди переезжают в другой город, избегают контакта с родственниками. Уезжают и пропадают", – перечислил он.

Спикер привел в пример случай, который произошел в Семее в декабре прошлого года.

"В декабре 2025 года 30-летний житель Семея родителям и родственникам сказал, что поехал на заработки в Алматы, и перестал выходить на связь. По нему была проделана большая работа: было задействовано четыре региона (Астана, Алматы, область Абай, Карагандинская область) с целью установления его местонахождения. В итоге мы его нашли в Караганде. Он работал поваром в одном из кафе", – рассказал Канат Нурмагамбетов.

По его словам, есть еще так называемые наши постоянные "клиенты" – это подростки с девиантным поведением, а также дети из неблагополучных семей, которые систематически убегают из дома.

"В таких случаях родителей привлекают к административной ответственности (ст. 127 КоАП РК). Если ребенок не меняет свое поведение, инспекторы по делам несовершеннолетних собирают по нему материал, и он помещается в Центр адаптации несовершеннолетних. Далее материалы направляются в суд. И по решению суда подросток отбывает в специальную школу", – разъяснил начальник ДКП МВД РК.

Отмечается, что ключевую роль в поиске без вести пропавших граждан играют оперативные и слаженные действия полиции, однако не менее важна и своевременная реакция близких: чем раньше подано заявление и предоставлена полная информация, тем эффективнее проходит поиск.

14 марта 2026 года в МВД рассказали, как в Казахстане проходит розыск преступников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Причины подростковых суицидов озвучили в МВД
16:18, 30 сентября 2024
Причины подростковых суицидов озвучили в МВД
Семь уголовных дел возбудило МВД Казахстана по факту пропажи людей в период паводков
10:52, 18 апреля 2024
10:52, 18 апреля 2024
Семь уголовных дел возбудило МВД Казахстана по факту пропажи людей в период паводков
Громкие задержания казахстанцев в Грузии – подробности от МВД
09:17, 01 апреля 2026
09:17, 01 апреля 2026
Громкие задержания казахстанцев в Грузии – подробности от МВД
