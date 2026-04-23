Казахстан планирует ратифицировать Конвенцию об отмывании и конфискации доходов от преступной деятельности

Подготовлен проект закона "О ратификации Конвенции "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма", сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработало Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Там отмечают, что Конвенция гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного происхождения в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществляет с этой целью сотрудничество в максимально возможной степени.

Для этого страны-участницы оказывают друг другу помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации.

"Это способствует принятию законодательных и других необходимых мер, позволяющих использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор соответствующих доказательств", – пояснили в АФМ.

Как отмечается, ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности.

Кроме того, присоединение к Конвенции позволит создать необходимые законодательные правовые основы для повышения эффективности работы в сфере противодействия отмыванию, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 мая.