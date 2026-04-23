#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Казахстан планирует ратифицировать Конвенцию об отмывании и конфискации доходов от преступной деятельности

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект закона "О ратификации Конвенции "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма", сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработало Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Там отмечают, что Конвенция гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного происхождения в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществляет с этой целью сотрудничество в максимально возможной степени.

Для этого страны-участницы оказывают друг другу помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации.

"Это способствует принятию законодательных и других необходимых мер, позволяющих использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор соответствующих доказательств", – пояснили в АФМ.

Как отмечается, ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности.

Кроме того, присоединение к Конвенции позволит создать необходимые законодательные правовые основы для повышения эффективности работы в сфере противодействия отмыванию, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: