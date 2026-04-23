Тайная комната, ущерб 4 млрд, побеги за границу: детали масштабной полицейской операции
По итогам двух дней найдено 314 преступников, в их числе: пять подозреваемых в убийстве, семеро – в причинении тяжкого вреда здоровью, пять – в разбойных нападениях, семеро – в грабежах и 15 – в наркопреступлениях.
За пределами страны задержаны 39 человек, также установлено местонахождение 189 разыскиваемых для других государств.
Так, по запросу казахстанской стороны в Белграде задержана гражданка Казахстана, скрывавшаяся с декабря прошлого года. Ее подозревают в том, что во время работы менеджером авиакомпании в Туркестанской области она присвоила около 176 миллионов тенге и распорядилась ими в личных целях.
"В Бишкеке розыскной группой ДП города Астаны задержан гражданин Казахстана, скрывавшийся с октября 2024 года за создание и руководство финансовой пирамидой. В рамках взаимодействия с грузинскими коллегами в городе Рустави задержан мошенник, который в составе группы лиц под предлогом автокредитования в Алматы в 2022-2024 годах причинил ущерб на сумму более 4 миллиардов тенге 232 гражданам. Он скрывался с июля прошлого года", – рассказали в МВД.
В Карагандинской области задержан мужчина, который более пяти лет уклонялся от уголовной ответственности, скрываясь на чердаке частного дома.
"Там он оборудовал тайную комнату, вход в которую был замаскирован за шкафом в санузле. В 2018 году в составе организованной группы он, применяя насилие, вымогал деньги и имущество у предпринимателя, причинив ущерб на сумму 117 миллионов тенге", – сообщили в полиции.
В Жамбылской области задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый с конца 2024 года за совершение убийства в Бишкеке.
Кроме того, в ходе мероприятия найден 51 без вести пропавший, из них восемь несовершеннолетних.
20 апреля сообщалось о задержании автоафериста, находившегося в розыске с 2022 года.