Тайная комната, ущерб 4 млрд, побеги за границу: детали масштабной полицейской операции

Министерство внутренних дел (МВД) РК 23 апреля 2026 года раскрыло некоторые детали оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Розыск", проведенного 15 и 16 апреля на территории стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

По итогам двух дней найдено 314 преступников, в их числе: пять подозреваемых в убийстве, семеро – в причинении тяжкого вреда здоровью, пять – в разбойных нападениях, семеро – в грабежах и 15 – в наркопреступлениях.

За пределами страны задержаны 39 человек, также установлено местонахождение 189 разыскиваемых для других государств.

Так, по запросу казахстанской стороны в Белграде задержана гражданка Казахстана, скрывавшаяся с декабря прошлого года. Ее подозревают в том, что во время работы менеджером авиакомпании в Туркестанской области она присвоила около 176 миллионов тенге и распорядилась ими в личных целях.

"В Бишкеке розыскной группой ДП города Астаны задержан гражданин Казахстана, скрывавшийся с октября 2024 года за создание и руководство финансовой пирамидой. В рамках взаимодействия с грузинскими коллегами в городе Рустави задержан мошенник, который в составе группы лиц под предлогом автокредитования в Алматы в 2022-2024 годах причинил ущерб на сумму более 4 миллиардов тенге 232 гражданам. Он скрывался с июля прошлого года", – рассказали в МВД.

В Карагандинской области задержан мужчина, который более пяти лет уклонялся от уголовной ответственности, скрываясь на чердаке частного дома.

"Там он оборудовал тайную комнату, вход в которую был замаскирован за шкафом в санузле. В 2018 году в составе организованной группы он, применяя насилие, вымогал деньги и имущество у предпринимателя, причинив ущерб на сумму 117 миллионов тенге", – сообщили в полиции.

В Жамбылской области задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый с конца 2024 года за совершение убийства в Бишкеке.

Кроме того, в ходе мероприятия найден 51 без вести пропавший, из них восемь несовершеннолетних.

