Использование воздушного пространства Казахстана: внесены изменения

Постановлением правительства от 21 апреля 2026 года внесены изменения в Правила использования воздушного пространства РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для каждого объекта (полигон, стрельбище, учебный центр, карьер, месторождение, рудник, разрез), на котором проводятся работы, связанные с производством стрельб, пусков ракет, взрывных работ, неуправляемых аэростатов (за исключением неуправляемых аэростатов, которые классифицируются как легкие), и осуществляется иная деятельность, представляющая угрозу безопасности полетов, собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается соглашение по взаимодействию с центрами УВД, в котором указываются меры координации между центром УВД и органом ОВД по времени начала и прекращения работ, установлению вертикальных и горизонтальных границ и меры по взаимодействию.

Соглашение по взаимодействию согласовывается с центром УВД и органом ОВД, в районе ответственности которого находится объект, и утверждается ответственным лицом (руководителем) объекта.

При согласовании соглашения по взаимодействию орган ОВД может инициировать изменение вертикальных и горизонтальных границ, а также периода действия в целях обеспечения безопасности при производстве полетов.

При этом дополнено, что заявка на использование воздушного пространства для выполнения полетов с применением беспилотных авиационных систем подлежит направлению в центры УВД в следующих случаях:

маршрут (планируемая траектория) проходит в пределах или через запретную зону, зону ограничения полетов, зону ограничения полетов беспилотных воздушных судов и эксплуатантом получено специальное разрешение уполномоченного органа в сфере государственной авиации;

при полетах с применением БАС экспериментальной авиации.

ГЦ ПВД вносит полученный от казахстанского эксплуатанта воздушного судна план полета в план использования воздушного пространства:

при наличии действующего сертификата эксплуатанта и прилагаемых к нему эксплуатационных спецификаций (для авиакомпаний);

при наличии действующего свидетельства на право выполнения авиационных работ и прилагаемых к нему эксплуатационных спецификаций (для эксплуатантов, планирующих выполнение авиационных работ);

при наличии действующего свидетельства на право выполнения полетов и прилагаемых к нему эксплуатационных спецификаций (для эксплуатантов авиации общего назначения, эксплуатирующих самолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой свыше 5700 килограмм), а также действующего сертификата летной годности (для эксплуатантов авиации общего назначения, эксплуатирующих самолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 5700 килограммов и вертолеты независимо от максимальной сертифицированной взлетной массы);

при наличии действующего сертификата летной годности и свидетельства о государственной регистрации гражданского воздушного судна (для всех эксплуатантов воздушных судов), а для воздушных судов, не имеющих действующего сертификата летной годности, – разрешения уполномоченной организации в сфере гражданской авиации на выполнение специального полета;

при соответствии представленного плана полета установленным настоящими Правилами форме и содержанию (для всех эксплуатантов воздушных судов);

при наличии справки ремонтного или сборочного предприятия за подписью первого руководителя предприятия о готовности воздушного судна к выполнению испытательного полета или облета;

для воздушных судов, задействованных (заявленных) в дежурстве по поисково-спасательному обеспечению полетов согласно заключенным договорам с поставщиком аэронавигационного обслуживания, при выполнении полетов с указанием в плане полета наименования целей и литеров полетов, соответствующих целям с условным обозначением HUM, HOSP, МEDEVAC, SAR, FFR, 04, 02, литерами "ОК" и "ПК" в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам и при условии прикрытия района ответственности дежурными поисково-спасательными воздушными судами прилегающих районов поиска и спасания.

Уполномоченная организация в сфере гражданской авиации незамедлительно представляет в ГЦ ПВД копии выданных сертификатов эксплуатанта, свидетельств на выполнение авиационных работ, свидетельств на право выполнения полетов, сертификатов летной годности и свидетельства о государственной регистрации гражданских воздушных судов.

Также добавлено, что при получении органом ОВД (УВД) информации об осуществлении в его районе ответственности перехвата воздушного судна он принимает, исходя из данных условий, указанные ниже меры:

информирует органы ОВД, обслуживающие соседние районы полетной информации (FIR), если в результате отклонения от курса воздушное судно вышло за пределы или вошло в пределы соседних районов полетной информации (FIR).

Кроме этого, правила дополнены следующим пунктом:

Как только орган ОВД узнает о том, что вне пределов его района ответственности (в делегированном воздушном пространстве) осуществляется перехват воздушного судна, он принимает те из изложенных ниже мер, которые являются подходящими в данных условиях:

информирует орган ОВД, обслуживающий воздушное пространство, в котором осуществляется перехват, обеспечивая этот орган имеющейся информацией, которая будет способствовать опознаванию этого воздушного судна, и просит его предпринять действия в соответствии с пунктом 177-4 настоящих Правил;

ретранслирует сообщения между перехватываемым воздушным судном и соответствующим органом ОВД, органом управления перехватом или перехватывающим воздушным судном.

Также добавлено, что запрос на установление постоянно действующей зоны ограничения полетов БВС над государственными объектами, объектами критической инфраструктуры по представлению заинтересованных государственных органов подается соответствующим государственным органом.

В правила внесены и другие изменения. Кроме того, изменения внесены в Правилах по организации поисково-спасательного обеспечения полетов на территории РК.

Постановление вводится в действие с 4 мая 2026 года.