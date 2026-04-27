Право

Обновлены правила формирования системы прогнозирования трудовых ресурсов

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:07 Фото: akorda.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 21 апреля 2026 года внесены изменения в Правила формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Для расчета прогнозов трудовых ресурсов на республиканском уровне используются цифровые объекты, которыми обеспечивается процесс, предназначенный для обработки официальной статистической информации и моделирования, с помощью которого анализируются причинно-следственные параметры прошлых тенденций и по результатам анализа формируются прогнозы трудовых ресурсов и осуществляется визуализация результатов.

Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов на республиканском уровне формируется на:

  • краткосрочный период, ежегодно в срок не позднее 1 мая и охватывает период четырех кварталов, период прогнозирования – один год;
  • среднесрочный период, ежегодно в срок не позднее 1 мая период прогнозирования – не менее шести лет, включая год формирования прогноза;
  • долгосрочный период (демографический прогноз), ежегодно в декабре, период прогнозирования – до 2050 года, включая год формирования прогноза.

Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов на среднесрочный период в части определения прогнозного спроса на рабочую силу формируется на основании следующей информации:

  • численность населения, в том числе входящего в состав рабочей силы;
  • рождаемость населения;
  • смертность населения по основным причинам;
  • миграция населения в разрезе направлений;
  • занятое население, в разрезе регион-отрасль экономики.

Источником сведений является автоматизированная цифровая система "Единая система учета трудовых договоров", а также данные, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона "О государственной статистике" размещаются на интернет-ресурсах органов государственной статистики.

Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов на среднесрочный период в части определения прогнозного спроса на рабочую силу наемных работников формируется в разрезе отраслей экономики, регионов и групп занятий.

Прогноз спроса на рабочую силу наемных работников разделяется на новый спрос и спрос по замещению.

Спрос по замещению рассчитывается как сумма спроса по причинам достижения пенсионного возраста и смертности.

Спрос по причине достижения пенсионного возраста определяется по дате рождения.

Спрос по причине смертности определяется путем применения коэффициентов смертности к численности наемных работников, формируемые уполномоченным органом в области государственной статистики.

Результатом национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов на долгосрочный период (демографический прогноз) является прогноз демографических показателей, такие как прогноз численности населения, рождаемости, смертности и рабочей силы.

Порядок формирования прогнозов трудовых ресурсов на региональном уровне

На региональном уровне формируются:

  • прогноз потребности в кадрах на основе результатов опроса работодателей – ежегодно на период до трех лет;
  • прогноз трудовых ресурсов на среднесрочный период – шесть лет, включая год формирования прогноза;
  • предложения для формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием – ежегодно до 1 апреля.

Опрос работодателей осуществляется Национальной палатой предпринимателей в разрезе городов республиканского значения, столицы и районов.

Перечень работодателей, подлежащих опросу, формируется на основании данных из ведомственных цифровых систем.

Для обеспечения репрезентативности уполномоченным государственным органом для каждой отрасли экономики рассчитывается выборка (с учетом местности расположения и каждой категории субъектов предпринимательства) по 5% от общего количества активных предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих в отрасли экономики (по критерию уплаты обязательных пенсионных платежей за один месяц из трех, предшествующих составлению перечня работодателей).

Предприятия и индивидуальные предприниматели опрашиваются на предмет количественной потребности в кадрах в текущем и последующих годах в разрезе профессий.

Опрос осуществляется согласно анкете, составляемой Национальной палатой предпринимателей и размещаемой на Электронной бирже труда на казахском и русском языках.

Результаты проведенного опроса работодателей направляются Национальной палатой предпринимателей ежегодно в срок не позднее 25 марта в местный исполнительный орган и уполномоченный государственный орган.

Ежегодно до 20 апреля местный исполнительный орган представляет в уполномоченный государственный орган, а также в управление образования области, города республиканского значения, столицы прогноз спроса рабочей силы в соответствии с формой административных данных "Прогноз спроса рабочей силы".

Местный исполнительный орган формирует прогноз на рабочую силу на основе алгоритма определения прогноза потребности в кадрах по конкретным профессиям с учетом динамики занятости.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2026 года.

Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане обновят правила выдачи работникам молока и лечебного питания
14:23, Сегодня
В Казахстане обновят правила выдачи работникам молока и лечебного питания
Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги
08:55, 16 апреля 2025
Обновлены правила формирования электронного регистра организаций, предоставляющих специальные соцуслуги
В Казахстане обновили правила аттестации соцработников
11:43, 28 октября 2024
В Казахстане обновили правила аттестации соцработников
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
