#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Право

Изменились правила работы Национальной системы видеомониторинга

Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 22 апреля 2026 года внес изменения в Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся такие понятия, как:

Центр обработки данных – объект цифровой инфраструктуры, предназначенный для размещения и обеспечения среды функционирования иных цифровых объектов посредством технологических, инженерных, технических средств и программного обеспечения;

Пользователь – государственный орган, определенный в соответствии со статьей 30-1 Закона Республики Казахстан "О кибербезопасности", имеющий доступ к Национальной системе видеомониторинга для выполнения возложенных законодательством задач и функций;

Национальная система видеомониторинга – цифровая система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка;

Реестр Национальной системы видеомониторинга – цифровой объект, содержащий информацию об абонентах, пользователях и системах видеонаблюдения абонентов Национальной системы видеомониторинга.

Указывается, что оператором сети передачи данных:

  • обеспечивается круглосуточное функционирование дежурной службы для управления, контроля работоспособности и мониторинга функционирования каналов связи, а также мониторинга событий кибербезопасности и реагирование на инциденты кибербезопасности каналов связи Национальной системы видеомониторинга.

Также говорится, что в программной платформе реализуется функционал в соответствии с задачами, определенными Законом "О кибербезопасности".

Для обеспечения кибербезопасности программная платформа функционирует только на аппаратно-программных комплексах центров обработки данных Национальной системы видеомониторинга, в том числе в переходном оборудовании Национальной системы видеомониторинга.

Кроме того, в новой редакции изложены Минимальные технические условия систем видеонаблюдения, которые включают в себя:

  • общие возможности видеокамер;
  • возможности видеокамер в соответствии с типом;
  • требования к установке видеокамер;
  • возможности систем видеонаблюдения;
  • требования к системам видеонаблюдения.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: