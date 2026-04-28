Изменились правила работы Национальной системы видеомониторинга

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 22 апреля 2026 года внес изменения в Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся такие понятия, как:

Центр обработки данных – объект цифровой инфраструктуры, предназначенный для размещения и обеспечения среды функционирования иных цифровых объектов посредством технологических, инженерных, технических средств и программного обеспечения;

Пользователь – государственный орган, определенный в соответствии со статьей 30-1 Закона Республики Казахстан "О кибербезопасности", имеющий доступ к Национальной системе видеомониторинга для выполнения возложенных законодательством задач и функций;

Национальная система видеомониторинга – цифровая система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка;

Реестр Национальной системы видеомониторинга – цифровой объект, содержащий информацию об абонентах, пользователях и системах видеонаблюдения абонентов Национальной системы видеомониторинга.

Указывается, что оператором сети передачи данных:

обеспечивается круглосуточное функционирование дежурной службы для управления, контроля работоспособности и мониторинга функционирования каналов связи, а также мониторинга событий кибербезопасности и реагирование на инциденты кибербезопасности каналов связи Национальной системы видеомониторинга.

Также говорится, что в программной платформе реализуется функционал в соответствии с задачами, определенными Законом "О кибербезопасности".

Для обеспечения кибербезопасности программная платформа функционирует только на аппаратно-программных комплексах центров обработки данных Национальной системы видеомониторинга, в том числе в переходном оборудовании Национальной системы видеомониторинга.

Кроме того, в новой редакции изложены Минимальные технические условия систем видеонаблюдения, которые включают в себя:

общие возможности видеокамер;

возможности видеокамер в соответствии с типом;

требования к установке видеокамер;

возможности систем видеонаблюдения;

требования к системам видеонаблюдения.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.