События

Ущерб на 15 млн тенге: КНБ вскрыл крупную схему телефонного фрода в Алматы

КНБ, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 10:08 Фото: пресс-служба КНБ РК
В апреле 2026 года сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации органов прокуратуры в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Подробности операции сегодня, 28 апреля, раскрыли в пресс-службе КНБ:

"Злоумышленники создали условия для международных звонков из-за рубежа казахстанским абонентам в обход операторов связи. В частности, через подставные юридические лица были образованы виртуальные телефонные станции, приобретались местные мобильные номера и использовались вредоносные программы. Посредством указанной схемы осуществлено более 4 млн звонков и нанесен ущерб операторам связи на сумму более 15 млн тенге".

В ходе обысков, как уточнили в комитете, изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.

"Расследование продолжается".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как добавили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

В марте 2026 года в Астане и Алматы при координации органов прокуратуры сотрудниками КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
