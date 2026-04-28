Ущерб на 15 млн тенге: КНБ вскрыл крупную схему телефонного фрода в Алматы

В апреле 2026 года сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации органов прокуратуры в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Подробности операции сегодня, 28 апреля, раскрыли в пресс-службе КНБ:

"Злоумышленники создали условия для международных звонков из-за рубежа казахстанским абонентам в обход операторов связи. В частности, через подставные юридические лица были образованы виртуальные телефонные станции, приобретались местные мобильные номера и использовались вредоносные программы. Посредством указанной схемы осуществлено более 4 млн звонков и нанесен ущерб операторам связи на сумму более 15 млн тенге".

В ходе обысков, как уточнили в комитете, изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.

"Расследование продолжается". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как добавили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

