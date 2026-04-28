Право

Площадь города Актау расширена за счет присоединения части земель Каспийского моря

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:14
Принято постановление правительства РК от 23 апреля 2026 года об изменении границ (черты) города Актау Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

"Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 10 марта 2026 года и постановлением акимата Мангистауской области от 16 февраля 2026 года "Об изменении и установлении границ города Актау Мангистауской области" об изменении границ (черты) города Актау путем включения части земель Мангистауской области общей площадью 94642,2062 гектара в границы (черту) города Актау", – говорится в документе.

Схематическая карта границ города Актау

Фото: скриншот документа

До включения новых земель площадь города Актау составляла 29849 га.

В частности, в черту города были включены земли водного фонда – 94642,2062 га. Теперь площадь земель в границах города Актау составляет 124 491,2062 га.

Постановление вводится в действие с 8 мая 2026 года.

Лариса Черненко
