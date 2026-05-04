Передача госимущества в аренду: внесены изменения

Фото: freepik
Приказом и.о. министра национальной экономики от 27 апреля 2026 года внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что республиканское имущество в имущественный наем (аренду) передается уполномоченным органом по государственному имуществу (наймодатель (арендодатель) республиканского имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования, а также имущества республиканских государственных организаций культуры.

Коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) передается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (наймодатель (арендодатель) коммунального имущества).

Указывается, что акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа предоставляют переданное в управление районное коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа.

В свою очередь маслихаты районов (городов областного значения) согласовывают ставки арендной платы за имущественный наем (аренду) коммунального имущества.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
