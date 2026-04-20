#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Право

Передача госфункций в конкурентную среду: внесены изменения

Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра нацэкономики от 9 апреля 2026 года внесены изменения в приказ в части передачи государственных функций в конкурентную среду, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила передачи функций центральных и местных исполнительных органов в конкурентную среду дополнены новым подпунктом о том, что функции можно передавать путем предоставления трансфертов юридическим лицам.

Также уточняется, что к передаче в конкурентную среду рассматриваются функции центральных и местных исполнительных органов, за исключением функций, направленных на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, по осуществлению вывоза капитала, высшего надзора, досудебного производства по уголовному делу, оперативно-розыскной деятельности, правосудия, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана", а также в сферах национальной, информационной безопасности, защиты государственных секретов, обороны, миграции, государственной статистики и иных функций, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

В Правилах осуществления аутсорсинга функций центральных и местных исполнительных органов также уточняется, что аутсорсингу не подлежат функции центральных и местных исполнительных органов, направленные на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, по осуществлению вывоза капитала, высшего надзора, досудебного производства по уголовному делу, оперативно-розыскной деятельности, правосудия, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана", а также в сферах национальной, информационной безопасности, защиты государственных секретов, обороны, миграции, государственной статистики и иные функции, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

С 12 июля 2026 года вводится в действие норма Правил проведения мониторинга осуществления функций центральных или местных исполнительных органов, где говорится, что результативность реализации в конкурентной среде функции выявляется путем систематического сбора измеряемых данных (сведений), наблюдения за процессами, отслеживания данных цифровых систем (регистры, реестры, базы), сравнения измеряемых количественных и качественных показателей за соответствующие периоды отчетности.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: