Передача госфункций в конкурентную среду: внесены изменения

Приказом заместителя премьер-министра – министра нацэкономики от 9 апреля 2026 года внесены изменения в приказ в части передачи государственных функций в конкурентную среду, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила передачи функций центральных и местных исполнительных органов в конкурентную среду дополнены новым подпунктом о том, что функции можно передавать путем предоставления трансфертов юридическим лицам.

Также уточняется, что к передаче в конкурентную среду рассматриваются функции центральных и местных исполнительных органов, за исключением функций, направленных на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, по осуществлению вывоза капитала, высшего надзора, досудебного производства по уголовному делу, оперативно-розыскной деятельности, правосудия, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана", а также в сферах национальной, информационной безопасности, защиты государственных секретов, обороны, миграции, государственной статистики и иных функций, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

В Правилах осуществления аутсорсинга функций центральных и местных исполнительных органов также уточняется, что аутсорсингу не подлежат функции центральных и местных исполнительных органов, направленные на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, по осуществлению вывоза капитала, высшего надзора, досудебного производства по уголовному делу, оперативно-розыскной деятельности, правосудия, за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана", а также в сферах национальной, информационной безопасности, защиты государственных секретов, обороны, миграции, государственной статистики и иные функции, передача которых может нанести ущерб интересам государства.

С 12 июля 2026 года вводится в действие норма Правил проведения мониторинга осуществления функций центральных или местных исполнительных органов, где говорится, что результативность реализации в конкурентной среде функции выявляется путем систематического сбора измеряемых данных (сведений), наблюдения за процессами, отслеживания данных цифровых систем (регистры, реестры, базы), сравнения измеряемых количественных и качественных показателей за соответствующие периоды отчетности.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.