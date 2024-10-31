В Кызылординской области упразднили несколько сел

Принято совместное постановление акимата Кызылординской области и решение областного маслихата от 23 октября 2024 года "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Кызылординской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, упраздняются следующие населенные пункты с последующим включением в состав ближайших сел:

по Аральскому району:

село Куршек сельского округа Аккум, включается в состав села Шижага сельского округа Аккум;

по Шиелийскому району:

населенный пункт Разъезд 16 сельского округа Сулутобе, включается в состав села Сулутобе сельского округа Сулутобе;

населенные пункты Ферма 2, Кирпичный завод и Разъезд 18 сельского округа Тартогай, включаются в состав села Тартогай сельского округа Тартогай;

населенный пункт Разъезд 20 сельского округа Алмалы, включается в состав села Алмалы сельского округа Алмалы;

село Актам сельского округа Байтерек, включается в состав села Бидайколь сельского округа Байтерек.

Совместное постановление и решение вводится в действие с 10 ноября.

Ранее сообщалось, что два села переименовали в Алматинской области.