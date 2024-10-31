В Кызылординской области упразднили несколько сел
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Принято совместное постановление акимата Кызылординской области и решение областного маслихата от 23 октября 2024 года "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Кызылординской области", сообщает Zakon.kz.
В частности, упраздняются следующие населенные пункты с последующим включением в состав ближайших сел:
по Аральскому району:
- село Куршек сельского округа Аккум, включается в состав села Шижага сельского округа Аккум;
по Шиелийскому району:
- населенный пункт Разъезд 16 сельского округа Сулутобе, включается в состав села Сулутобе сельского округа Сулутобе;
- населенные пункты Ферма 2, Кирпичный завод и Разъезд 18 сельского округа Тартогай, включаются в состав села Тартогай сельского округа Тартогай;
- населенный пункт Разъезд 20 сельского округа Алмалы, включается в состав села Алмалы сельского округа Алмалы;
- село Актам сельского округа Байтерек, включается в состав села Бидайколь сельского округа Байтерек.
Совместное постановление и решение вводится в действие с 10 ноября.
Ранее сообщалось, что два села переименовали в Алматинской области.
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