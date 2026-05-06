Парламент принял закон об ответственном обращении с животными

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 6 мая 2026 года согласились с поправками Сената в закон об ответственном обращении с животными. Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направлен на подпись президенту, передает корреспондент Zakkon.kz.

Депутат Ерболат Сатыбалды отметил, что внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан изменения направлены на исключение нормы, предусматривающей полномочие районных (городов областного значения) акиматов по представлению в областные исполнительные органы правил содержания животных и предложений по установлению границ санитарных зон содержания животных.

"Документом уточняется понятия "бродячие животные" путем замены критерия отсутствия средств учета (чипирования) на критерий отсутствия владельца. Дополняется норма, предусматривающая возможность принятия решения об эвтаназии животного по заключению ветеринарного врача в случае ухудшения его состояния здоровья и качества жизни", – сказал депутат.

Также предлагается наделить маслихаты полномочиями по установлению порядка и сроков регулирования численности бродячих животных (за исключением кошек).

"Комитет по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с поправками, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными", – резюмировал мажилисмен.

25 апреля 2026 года о законе высказался и президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства заявил, что следует ужесточать подход к защите животных и ответственность людей за их судьбу.