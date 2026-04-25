Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – президент о проблеме одичавших собак

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что следует ужесточить подход к защите животных и ответственность людей за их судьбу в рамках инициативы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

25 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью перед общественниками и собравшимися на субботник. В своем обращении глава государства затронул проблему бездомных животных.

"Недопустимы факты, когда домашние питомцы становятся жертвами халатности людей. Правительству следует ужесточить административную ответственность за ненадлежащее содержание животных и даже усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с ними, прежде всего, домашними животными. По сути, проблема бродячих собак – это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любит животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице. Надо принять меры, чтобы пресечь подобные явления. Требуется обеспечить должное общественное наблюдение за работой специализированных приютов, причем по делу, без так называемого "хайпа". Я думаю, что вы этим тоже будете заниматься. В целом, бережное отношение к тем же бродячим собакам – не повод для разжигания "костров взаимного неприятия", деления людей на сторонников и противников. Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. И эта ситуация требует вмешательства государства и общественности, в том числе с точки зрения законодательного обеспечения со стороны Парламента", – отметил президент.

В контексте развития идеи "Таза Қазақстан" Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах укрепления культуры обращения с животными.

"Мы должны проявлять нетерпимость к частым случаям издевательств над беззащитными животными, в том числе в недавнем прошлом домашними, привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную. Думаю, такие подходы позволят укрепить в обществе прогрессивное, ответственное отношение к окружающей среде. Это тоже часть нашей деятельности в рамках "Таза Қазақстан". Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.