Общество

Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – президент о проблеме одичавших собак

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 14:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что следует ужесточить подход к защите животных и ответственность людей за их судьбу в рамках инициативы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

25 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью перед общественниками и собравшимися на субботник. В своем обращении глава государства затронул проблему бездомных животных.

"Недопустимы факты, когда домашние питомцы становятся жертвами халатности людей. Правительству следует ужесточить административную ответственность за ненадлежащее содержание животных и даже усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с ними, прежде всего, домашними животными. По сути, проблема бродячих собак – это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любит животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице. Надо принять меры, чтобы пресечь подобные явления. Требуется обеспечить должное общественное наблюдение за работой специализированных приютов, причем по делу, без так называемого "хайпа". Я думаю, что вы этим тоже будете заниматься. В целом, бережное отношение к тем же бродячим собакам – не повод для разжигания "костров взаимного неприятия", деления людей на сторонников и противников. Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. И эта ситуация требует вмешательства государства и общественности, в том числе с точки зрения законодательного обеспечения со стороны Парламента", – отметил президент.

В контексте развития идеи "Таза Қазақстан" Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах укрепления культуры обращения с животными.

"Мы должны проявлять нетерпимость к частым случаям издевательств над беззащитными животными, в том числе в недавнем прошлом домашними, привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную. Думаю, такие подходы позволят укрепить в обществе прогрессивное, ответственное отношение к окружающей среде. Это тоже часть нашей деятельности в рамках "Таза Қазақстан".Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.

Оксана Житникова
Читайте также
В Туркестанской области в рамках программы "Taza Qazaqstan" за один день посадили 20 тысяч деревьев
17:47, 25 апреля 2026
В Туркестанской области в рамках программы "Taza Qazaqstan" за один день посадили 20 тысяч деревьев
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
16:56, 05 июля 2025
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Рейтинг чистоты городов Казахстана составят в рамках нового телепроекта "Таза қала"
17:17, 06 июня 2024
Рейтинг чистоты городов Казахстана составят в рамках нового телепроекта "Таза қала"
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
