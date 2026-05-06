Право

Конституционный суд: отмена условного осуждения не является повторным наказанием

Фото: Zakon.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции части второй статьи 176 Уголовно-исполнительного кодекса, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало условное осуждение заявителя. В период пробации он неоднократно нарушал возложенные обязанности и привлекался к административной ответственности, в связи с чем суд отменил условное осуждение и направил его для реального отбывания наказания.

Заявитель полагал, что назначение полного срока без учета времени, проведенного под пробационным контролем, противоречит принципам справедливости и равенства, закрепленным в Конституции, а также нарушает запрет повторного наказания.

Орган конституционного контроля указал, что условное осуждение направлено на исправление лица без изоляции от общества при условии соблюдения установленных обязанностей. В случае их систематического нарушения подлежит исполнению наказание, назначенное приговором суда.

Кроме того, положения УИК не предусматривают повторного наказания, а лишь регулируют порядок исполнения ранее назначенного наказания.

Соответственно, резюмировали в Конституционном суде, оспариваемая норма не противоречит Конституции.

Лариса Черненко
Читайте также
УК РК, Мажилис, наказание
17:22, 06 мая 2026
Уголовную ответственность за жестокое обращение с животными могут усилить в Казахстане
Конституционный Суд, здание Конституционного суда, Конституционный Суд РК
12:35, 21 июля 2025
Конституционный суд признал неконституционной норму УПК
Конституционный Суд, здание Конституционного суда
14:50, 10 октября 2024
Конституционный суд проверил норму по территориальной подсудности по уголовным делам
